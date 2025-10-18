Chelsea prebralo až trojnásobné striedanie. Katastrofa pod novým trénerom Nottinghamu pokračuje

Josh Acheampong oslavuje gól do siete Nottinghamu Forest.
Sportnet, TASR|18. okt 2025 o 15:26
Hosťujúci futbalisti strelili všetky tri góly v druhom polčase.

LONDÝN. Futbalisti Nottinghamu Forest nezvíťazili ani v siedmom ligovom dueli za sebou. V stretnutí 8. kola Premier League podľahli na domácej pôde FC Chelsea 0:3.

Prvý seniorský gól pre Josha Acheamponga pripravil v 49. minúte Pedro Neto, o tri minúty neskôr sa Portugalčan sám presadil po rýchlo rozohranom priamom kope. Triumf hostí spečatil v závere obranca Reece James.

VIDEO: Víťazný gól Acheamponga 

Londýnsky klub dohrával duel v desiatich, keď po druhej žltej karte opustil ihrisko obranca Malo Gusto.

Tréner Nottinghamu Angea Postecoglou ešte nedoviedol svojich zverencov k súťažnému víťazstvu.

Premier League - 8. kolo

Nottingham Forest - Chelsea 0:3 (0:3)

Góly: 49. Acheampong, 52. Neto, 84. James, ČK: 87. Gusto (Chelsea) po druhej ŽK

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tréner Nottinghamu Ange Postecoglu reaguje v zápase 8. kola Premier League Nottingham Forest - FC Chelsea Londýn.
