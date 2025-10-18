Chelsea prebralo až trojnásobné striedanie. Katastrofa pod novým trénerom Nottinghamu pokračuje

LONDÝN. Futbalisti Nottinghamu Forest nezvíťazili ani v siedmom ligovom dueli za sebou. V stretnutí 8. kola Premier League podľahli na domácej pôde FC Chelsea 0:3.
Prvý seniorský gól pre Josha Acheamponga pripravil v 49. minúte Pedro Neto, o tri minúty neskôr sa Portugalčan sám presadil po rýchlo rozohranom priamom kope. Triumf hostí spečatil v závere obranca Reece James.
VIDEO: Víťazný gól Acheamponga
Londýnsky klub dohrával duel v desiatich, keď po druhej žltej karte opustil ihrisko obranca Malo Gusto.
Tréner Nottinghamu Angea Postecoglou ešte nedoviedol svojich zverencov k súťažnému víťazstvu.
Premier League - 8. kolo
Nottingham Forest - Chelsea 0:3 (0:3)
Góly: 49. Acheampong, 52. Neto, 84. James, ČK: 87. Gusto (Chelsea) po druhej ŽK