Pohronie nedalo Liptákom šancu a poskočilo na tretie miesto. Inter zachraňoval v druhom polčase bod

BRATISLAVA. Futbalisti FK Pohronie si v 13. kole MONACObet ligy pripísali cenné víťazstvo 3:0 na pôde MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Pred polčasovou prestávkou viedli už 2:0 po góloch Tobiáša Diviša a Muhammeda Hydaru, tretí pridal v 61. minúte Jozef Špyrka.
Zverenci Erika Grendela neprehrali štvrtý zápas v sérii a posunuli sa v neúplnej tabuľke o skóre na tretie miesto práve pred Liptákov.
Nováčik OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom prišiel o dvojgólové vedenie, s Interom Bratislava si na Pasienkoch napokon podelil body za remízu 2:2.
MONACObet liga - 13. kolo (sobota, 18. október):
Inter Bratislava - Lehota pod Vtáčnikom 2:2 (0:2)
Góly: 47. Piroska, 56. Djiby Ba - 8. Tatár, 28. Šmatlák
Rozhodcovia: Varga - Melicher, Dobrík, ŽK: Turčák, Piroska - Nsumoh, 636 divákov
Liptovský Mikuláš - Pohronie 0:3 (0:2)
Góly: 14. Diviš, 41. Hydara, 61. Špyrka
Rozhodcovia: Mano - Haring, Ukropová, ŽK: Okonji - Buhaj, 472 divákov
Považská Bystrica - Stará Ľubovňa 2:0 (0:0)
Góly: 48. Kucharčík, 72. Potoma
Rozhodcovia: Kolofík - Kuba, Zemko, ŽK: Sloboda, Matejčík - Capko, 700 divákov
