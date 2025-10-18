Pohronie nedalo Liptákom šancu a poskočilo na tretie miesto. Inter zachraňoval v druhom polčase bod

Radosť hráčov FK Pohronie po strelení gólu proti Liptovskému Mikulášu.
Radosť hráčov FK Pohronie po strelení gólu proti Liptovskému Mikulášu. (Autor: X/FK Pohronie)
Sportnet, TASR|18. okt 2025 o 16:28 (aktualizované 18. okt 2025 o 17:13)
Považská Bystrica zdolala Starú Ľubovňu.

BRATISLAVA.  Futbalisti FK Pohronie si v 13. kole MONACObet ligy pripísali cenné víťazstvo 3:0 na pôde MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Pred polčasovou prestávkou viedli už 2:0 po góloch Tobiáša Diviša a Muhammeda Hydaru, tretí pridal v 61. minúte Jozef Špyrka.

Zverenci Erika Grendela neprehrali štvrtý zápas v sérii a posunuli sa v neúplnej tabuľke o skóre na tretie miesto práve pred Liptákov.

Nováčik OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom prišiel o dvojgólové vedenie, s Interom Bratislava si na Pasienkoch napokon podelil body za remízu 2:2.

MONACObet liga - 13. kolo (sobota, 18. október):

Inter Bratislava - Lehota pod Vtáčnikom 2:2 (0:2)

Góly: 47. Piroska, 56. Djiby Ba - 8. Tatár, 28. Šmatlák

Rozhodcovia: Varga - Melicher, Dobrík, ŽK: Turčák, Piroska - Nsumoh, 636 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Liptovský Mikuláš - Pohronie 0:3 (0:2)

Góly: 14. Diviš, 41. Hydara, 61. Špyrka

Rozhodcovia: Mano - Haring, Ukropová, ŽK: Okonji - Buhaj, 472 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Považská Bystrica - Stará Ľubovňa 2:0 (0:0)

Góly: 48. Kucharčík, 72. Potoma

Rozhodcovia: Kolofík - Kuba, Zemko, ŽK: Sloboda, Matejčík - Capko, 700 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
13
6
3
4
25:16
21
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
13
6
3
4
22:20
21
P
R
V
P
P
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
13
5
4
4
18:18
19
V
V
V
R
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
13
5
4
4
15:13
19
R
V
R
P
V
7
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
12
5
4
3
19:15
19
V
P
P
V
P
8
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
4
2
6
20:22
14
P
R
V
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
13
4
2
7
19:26
14
R
V
V
P
V
13
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
13
3
4
6
13:19
13
P
R
P
P
P
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

