ONLINE: FK Inter Bratislava - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 13. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti FK Inter Bratislava a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 13. kola MONACObet ligy (II. liga).v
MONACObet liga 2025/2026
18.10.2025 o 14:30
13. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 13. kola MONACObet ligy medzi mužstvami FK Inter Bratislava a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom.
Inter nemá za sebou vôbec zlú formu, keď neprehral v štyroch z posledných piatich stretnutí. Po víťazstve so Starou Ľubovňou síce prišlo zaváhanie s Pohroním, následne však uspeli s Račou v rámci Slovnaft Cupu či v lige s Petržalkou, ktorej predchádzala remíza 0:0 s Púchovom.
Lehota pod Vtáčnikom sa taktiež nachádza vo výbornej forme, ktorý nabral nováčik druhej najvyššej slovenskej súťaže po ťažkom úvode. Z posledných piatich stretnutí odchádzala len v jedinom prípade s porážkou – proti Púchovu 0:2. Poradil si však s Pohroním, Petržalkou aj Sláviou TU Košicami. O bezgólovú remízu sa naopak postarala so Starou Ľubovňou.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Interu:
Inter Bratislava 0-0 Lehota pod Vtáčnikom (2025)
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
10
3
0
29:9
33
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
13
7
4
2
31:22
25
V
P
V
R
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
6
3
3
22:17
21
R
V
P
P
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
5
4
3
19:15
19
V
P
P
V
P
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
5
3
4
22:16
18
V
R
V
P
P
6
FC PetržalkaFC Petržalka
13
5
3
5
17:13
18
P
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
3
4
13:11
18
V
R
P
V
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
4
4
4
16:18
16
V
V
R
R
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
14:17
15
P
V
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
4
2
6
20:22
14
P
R
V
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
12
3
4
5
13:17
13
R
P
P
P
R
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
1
7
17:24
13
V
V
P
V
R
14
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
3
3
6
17:22
12
P
P
R
P
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
12
2
5
5
18:25
11
P
R
R
V
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
13
2
3
8
14:27
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body