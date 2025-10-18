Nezastaviteľný Krčík pálil do čierneho už v štvrtom zápase za sebou. Plzni stačil jediný gól

Slovenský futbalista Dávid Krčík.
Slovenský futbalista Dávid Krčík. (Autor: Archív hráča)
TASR|18. okt 2025 o 17:49
ShareTweet0

Premiéru na lavičke Karvinej zažil Marek Jarolím.

PRAHA. Slovenský futbalista Dávid Krčík sa v českej Chance lige gólovo presadil už v štvrtom dueli za sebou. Hráč MFK Karviná vyrovnal v závere prvého polčasu stretnutia 12. kola proti Sigme Olomouc stav na konečných 1:1.

Premiéru na lavičke Karvinej zažil Marek Jarolím, ktorý nahradil Martina Hyského.

VIDEO: Gól Dávida Krčíka

Ten po odchode prvýkrát viedol Plzeň. Jeho zverenci zvíťazili na pôde Bohemians Praha tesne 1:0, v 9. minúte sa presadil Nigérijčan Rafiu Durosinmi.

Útočník Eric Ramirez nastúpil prvýkrát v základnej zostave domácich, v 71. minúte však videl červenú kartu.

Česká liga - 12. kolo

Bohemians Praha - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Góly: 9. Durosinmi, ČK: 71. Ramirez (Bohemians)

/T. Frühwald celý zápas na lavičke - M. Tvrdoň celý zápas na lavičke/

FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)

Góly: 20. Tanko, 53. Sychra - 28. Ševčík, ČK: 16. Matoušek (Mladá Boleslav)

/M. Králik odohral celý zápas (Mladá Boleslav)/

FK Teplice - Slovan Liberec 1:1 (0:0)

Góly: 54. Bílek (z 11 m) - 89. Soliu

/M. Riznič odohral druhý polčas, D. Danihel, J. Jakubko a R. Ludha všetci celý zápas na lavičke - P. Dulay hral do 56. min, L. Letenay nastúpil v 80. min, I. Krajčírik celý zápas na lavičke/

MFK Karviná - Sigma Olomouc 1:1 (1:1)

Góly: 45+6. Krčík - 40. Ghali

/D. Krčík odohral celý zápas - T. Huk a M. Hruška celý zápas na lavičke/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Slovenský futbalista Dávid Krčík.
    Slovenský futbalista Dávid Krčík.
    Nezastaviteľný Krčík pálil do čierneho už v štvrtom zápase za sebou. Plzni stačil jediný gól
    dnes 17:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Nezastaviteľný Krčík pálil do čierneho už v štvrtom zápase za sebou. Plzni stačil jediný gól