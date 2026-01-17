VIDEO: Víťazná premiéra trénera United. Jeho tím suverénne ovládol prestížne derby

Bryan Mbeumo z Manchesteru United oslavuje so spoluhráčmi gól.
Bryan Mbeumo z Manchesteru United oslavuje so spoluhráčmi gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|17. jan 2026 o 15:25
ShareTweet0

Z triumfu sa tešili prvýkrát od 26. decembra minulého roka.

Futbalisti Manchestru United zdolali v sobotňajšom mestskom derby na domácej pôde hráčov City 2:0.

Skóre otváracieho zápasu 22. kola Premier League otvoril v 65. minúte Bryan Mbeumo, druhý gól pridal Patrick Dorgu.

Hostia nevyhrali štvrtý ligový duel za sebou a dali prvému Arsenalu šancu zväčšiť šesťbodový náskok na čele súťaže.

Obe mužstvá vstupovali do 198. mestského derby po troch remízach v PL za sebou. Prvý ligový štart pod koučom „Citizens" Pepom Guardiolom absolvoval krídelník Antoine Semenyo.

Dočasný tréner „červených diablov“ Michael Carrick už mohol počítať s Mbeumom a Amadom Diallom, ktorí sa vrátili z Afrického pohára národov.

V prvom polčase mali viac loptu na kopačkách hostia, no nebezpečnejšie príležitosti si vytvorili hráči United. Domáci ťažili najmä z dlhých prihrávok za obranu a do šatní mohli ísť s vedením. Góly Bruna Fernandesa a Dialla však neplatili pre ofsajd a Harry Maguire v úvode zápasu opečiatkoval po rohovom kope brvno.

Polčasová pauza nepriniesla výraznú zmenu a domáci mohli ísť opäť hneď dvakrát do vedenia, no brankár Gianluigi Donnarumma bol proti.

Zaslúžené vedenie pre United napokon zariadil Mbeumo, ktorý bol na konci úspešného protiútoku.

VIDEO: Gól Mbeuma na 1:0

V 76. minúte bol Dorgu v pokutovom území dôraznejší ako traja obrancovia City a zvýšil na 2:0. Hostia vystrelili na bránku len raz a v uplynulých štyroch dueloch tak prišli už o 9 bodov.

VIDEO: Gól Dorguho na 2:0

Premier League - 22. kolo:

Manchester United – Manchester City 2:0 (0:0)

Góly: 65. Mbeumo, 76. Dorgu

Tabuľka Premier League

Premier League

    Bryan Mbeumo z Manchesteru United oslavuje so spoluhráčmi gól.
    Bryan Mbeumo z Manchesteru United oslavuje so spoluhráčmi gól.
    VIDEO: Víťazná premiéra trénera United. Jeho tím suverénne ovládol prestížne derby
    dnes 15:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»VIDEO: Víťazná premiéra trénera United. Jeho tím suverénne ovládol prestížne derby