ONLINE: Manchester United - Manchester City dnes, Premier League LIVE (22. kolo)

Futbalisti Manchester United a Manchester City hrajú dnes zápas 22. kola anglickej Premier League.
Úvodný mestský šláger zvládol v tejto sezóne lepšie Manchester City, ktorý svojho rivala porazil 3:0.
ONLINE: Manchester United - Manchester City (futbal, Premier League, 22. kolo, sobota, výsledky, naživo)
Anglická Premier League 2025/2026
17.01.2026 o 13:30
22. kolo
Manchester United
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Manchester City
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 22. kola Premier League medzi Manchestrom United a Manchestrom City,
Manchester United čaká prvý zápas pod dočasným trénerom Michaelom Carrickom. Ich súčasna forma nie je najlepšia, keď nevyhrali od Boxing Day. V tabuľke sú na 7. mieste so ziskom 32 bodov.
Manchester City v zimnom prestupovom období výrazne posilňuje káder. Ich forma je skvelá, v lige neprehrali od 22. novembra, ale na prvý Arsenal strácajú šesť bodov.
V jedinom vzájomnom zápase v tejto sezóne zvíťazili Cityzens jednoznačne 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.