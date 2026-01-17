Real odčinil vypadnutie z pohára. Potiahol ho navrátilec Mbappé, ktorý dosiahol míľnik

Alvaro Arbeloa zaznamenal prvé víťazstvo v pozícii hlavného trénera futbalistov Realu Madrid. Jeho zverenci zdolali v 20. kole španielskej La Ligy Levante 2:0.
V neúplnej tabuľke sú druhí o bod za Barcelonou, ktorá má zápas k dobru. Prvýkrát po zranení kolena skóroval Kylian Mbappé, ktorý premenil penaltu. Francúzsky kanonier a najlepší strelec súťaže zaznamenal 19. gól v ročníku a jubilejný 50. v La Lige.
Arbeloa prevzal Real ako dočasný kouč po odvolaní Xabiho Alonsa, ktorý pri tíme skončil po prehre vo finále Superpohára s Barcelonou. Pri trénerovom debute madridský veľkoklub hanebne prehral v Španielskom pohári 2:3 s Albacete z druhej ligy a ani proti zostupom ohrozenému Levante si jeho hráči dlho nemohli vypracovať výraznejšiu gólovú príležitosť.
To sa zmenilo až zvýšenou aktivitou po zmene strán, ktorá vyústila do penaltového faulu na Mbappého. Reprezentačný útočník pokutový kop s pokojom premenil. Na 50 gólov potreboval 53 zápasov, rýchlejšie to za posledných 25 rokov dokázal len Cristiano Ronaldo, ktorému stačilo 51 štartov.
Prevahu favorita potom zavŕšil stopér Asencio, ktorý si naskočil na roh Gülera a hlavou poslal loptu do siete. Levante vo štvrtom zápase pod vedením nového trénera Luisa Castra prvýkrát prehralo a v tabuľke je predposledné.
La Liga - 20. kolo
Real Madrid – Levante UD 2:0 (0:0)
Góly: 58. Mbappé (z 11 m), 65. Asencio