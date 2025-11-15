Lehota zakončila jeseň domácou výhrou, šláger na Interi víťaza nenašiel

BRATISLAVA. Futbalisti OFK Baník Lehota zvíťazili v domácom zápase záverečného 17. kola jesennej časti MONACObet ligy nad Považskou Bystricou 2:1.
Inter Bratislava doma remizoval s Liptovským Mikulášom 2:2, Stará Ľubovňa podľahla béčku Žiliny 0:1.
MONACObet liga - 17. kolo (sobota, 15. november):
Lehota pod Vtáčnikom - Považská Bystrica 2:1 (2:0)
Góly: 34. Kucman, 41. Ovšonka - 62. Liszka
Rozhodcovia: Smolák - Lauer, Kolesnáč
ŽK: Čurik, Václav, Liszka, Sloboda (všetci P. Bystrica)
Inter Bratislava - Liptovský Mikuláš 2:2 (2:1)
Góly: 17. a 29. Remeň - 6. Piter-Bučko, 70. Bartoš
Rozhodcovia: Libiak - Tůma, Gregorec
ŽK: Sokol, Vantruba, Balko, Bellás - Staš, Holp, Kuchárik
Stará Ľubovňa - Žilina B 0:1 (0:0)
Gól: 77. Rehák
Rozhodcovia: Sučka - Železňák, Gallik
ČK: 42. Yendare (Žilina) po druhej ŽK
ŽK: Demjanovič, Abonsso - Tarcsi, Svoboda, Staník, Kóša
