Lehota zakončila jeseň domácou výhrou, šláger na Interi víťaza nenašiel

Futbalisti z Lehoty pod Vtáčnikom
Futbalisti z Lehoty pod Vtáčnikom (Autor: Facebook/FK Baník Lehota pod Vtáčnikom)
Sportnet, TASR|15. nov 2025 o 15:10
Nováčik zdolal Považskú Bystricu.

BRATISLAVA. Futbalisti OFK Baník Lehota zvíťazili v domácom zápase záverečného 17. kola jesennej časti MONACObet ligy nad Považskou Bystricou 2:1.

Inter Bratislava doma remizoval s Liptovským Mikulášom 2:2, Stará Ľubovňa podľahla béčku Žiliny 0:1.

MONACObet liga - 17. kolo (sobota, 15. november):

Lehota pod Vtáčnikom - Považská Bystrica 2:1 (2:0)

Góly: 34. Kucman, 41. Ovšonka - 62. Liszka

Rozhodcovia: Smolák - Lauer, Kolesnáč

ŽK: Čurik, Václav, Liszka, Sloboda (všetci P. Bystrica)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Inter Bratislava - Liptovský Mikuláš 2:2 (2:1)

Góly: 17. a 29. Remeň - 6. Piter-Bučko, 70. Bartoš

Rozhodcovia: Libiak - Tůma, Gregorec

ŽK: Sokol, Vantruba, Balko, Bellás - Staš, Holp, Kuchárik

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Stará Ľubovňa - Žilina B 0:1 (0:0)

Gól: 77. Rehák

Rozhodcovia: Sučka - Železňák, Gallik

ČK: 42. Yendare (Žilina) po druhej ŽK

ŽK: Demjanovič, Abonsso - Tarcsi, Svoboda, Staník, Kóša

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
6
4
33:29
27
R
R
V
R
P
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
17
7
5
5
27:23
26
R
V
P
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
6
5
6
20:22
23
R
P
P
V
R
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
2
8
27:33
23
V
V
V
P
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
6
4
7
21:26
22
P
V
P
P
V
9
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
P
P
V
P
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
6
3
7
29:29
21
P
V
V
V
P
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
5
4
8
25:32
19
V
R
R
P
R
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
4
5
7
18:31
17
R
R
P
P
P
14
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
17
4
4
9
22:24
16
P
P
P
V
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
16
3
5
8
21:32
14
P
P
P
V
P
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
16
3
5
8
19:31
14
R
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

