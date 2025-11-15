ONLINE: FK Inter Bratislava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti FK Inter Bratislava a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 17. kola MONACObet ligy (II. liga).v
MONACObet liga 2025/2026
15.11.2025 o 13:00
17. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 17. kola MONACObet ligy medzi mužstvami FK Inter Bratislava a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Inter vyšiel z posledných dvoch zápasov bodovo naprázdno, keď podľahol Zlatým Moravciam 0:3 a ešte predtým Banskej Bystrici rovnakým výsledkom, teda dvom najlepším mužstvám aktuálnej sezóny.
Liptovský Mikuláš po zaváhaní s Pohroním zbiera body, keď po remíze 3:3 s Púchovom prišlo víťazstvo nad Petržalkou 4:2 a ďalšia deľba bodov po remíze 1:1 s Lehotou pod Vtáčnikom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
17
7
5
5
27:23
26
R
V
P
V
P
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
5
4
31:27
26
R
V
R
P
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
6
4
6
20:24
22
V
P
P
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
P
P
V
P
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
6
3
7
29:29
21
P
V
V
V
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
6
2
8
26:33
20
V
V
P
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
4
5
7
18:31
17
R
R
P
P
P
13
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
16
4
4
8
22:23
16
P
P
V
P
R
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
4
4
8
23:31
16
R
R
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
16
3
5
8
21:32
14
P
P
P
V
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
16
3
5
8
19:31
14
R
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body