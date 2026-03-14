Inter zaváhal na domácej pôde. Neapol využil svoju šancu a otočil zápas

Neapol oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|14. mar 2026 o 20:03
Neapolu chýbal druhýkrát za sebou slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka.

Futbalisti Interu Miláno nezvíťazili už v druhom zápase talianskej Serie A za sebou.

Lídri súťaže remizovali v sobotňajšom stretnutí 29. kola s Atalantou Bergamo 1:1 a v tabuľke majú už „len“ osembodový náskok pred svojím mestským rivalom AC, ktorý má zápas k dobru.

Inter na San Sire poslal do vedenia Francesco Pio Esposito v 26. minúte. Hostia dlho nedokázali odpovedať a zdalo sa, že domáci udržia tesný náskok a zisk troch bodov, ale sedem minút pred koncom riadneho hracieho času sa o vyrovnanie postaral Nikola Krstovič.

Obhajca titulu SSC Neapol zdolal Lecce 2:1 a pripísal si tretí triumf v rade. Víťazný gól vsietil po hodine hry Matteo Politano.

Neapolu chýbal druhýkrát za sebou slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorého trápia svalové problémy. „Partenopei“ strácajú z 3. miesta na Inter deväť bodov.

Serie A - 29. kolo

Inter Miláno - Atalanta Bergamo 1:1 (1:0)

Góly: 26. Esposito - 83. Krstovič

SSC Neapol - US Lecce 2:1 (0:1)

Góly: 47. Höjlund, 67. Politano - 3. Siebert

/S. Lobotka (Neapol) nebol na zápasovej súpiske pre svalové zranenie/

Tabuľka Serie A

