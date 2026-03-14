Lens nevyužil šancu vrátiť sa do čela. Prehral s tímom zo stredu tabuľky

Hráči Lensu. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. mar 2026 o 21:18
Futbalisti RC Lens prehrali v sobotňajšom dueli 26. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Lorientu 1:2.

Nevyužili tak šancu dostať sa na čelo tabuľky, za úradujúcim majstrom Parížom St. Germain naďalej zaostávajú z druhej priečky o jeden bod, pričom líder má zápas k dobru.

Lorient sa posunul na ôsme miesto. V ďalšom stretnutí hráči Nice uspeli na štadióne Angers 2:0.

Ligue 1 - 26. kolo

FC Lorient - RC Lens 2:1 (1:0)

Góly: 18. Dieng, 65. Tosin - 49. Edouard

SCO Angers - OGC Nice 0:2 (0:0)

Góly: 65. Bard, 90.+6 Wahi

Tabuľka Ligue 1

