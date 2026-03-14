VIDEO: Dráma v Leverkusene víťaza nenašla. V šlágri proti Bayernu zasahoval VAR i červené karty

Bayer Leverkusen oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. mar 2026 o 18:04
Futbalisti Bayeru Leverkusen remizovali v sobotňajšom šlágri 26. kola nemeckej Bundesligy s Bayernom Mníchov 1:1 a obhajcom titulu ukončili ich sedemzápasovú šnúru víťazstiev vo všetkých súťažiach.

Skóre stretnutia otvoril v 6. minúte Aleix Garcia, deľbu bodov zariadil v druhom polčase Luis Diaz.

Bavori v Leverkusene nemali svoj deň. V 42. minúte prišli o vylúčeného Nicolasa Jacksona a v závere sa pobral z ihriska aj strelec vyrovnávajúceho gólu Diaz po druhej žltej karte.

Na pôde súpera pritom mohli aj vyhrať, ale zásahy Jonathana Taha aj Harryho Kanea neplatili pre hru rukou.

V nadstavenom čase mohol naopak o triumfe domácich rozhodnúť Jonas Hofmann, no po posúdení systémom VAR jeho zásah zrušili pre ofsajd.

Zaváhanie Bayernu zahralo do karát druhej Borussii Dortmund, ktorá si doma poradila s Augsburgom 2:0.

Na lídra tabuľky však stráca až deväť bodov. Slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro sledoval remízu svojho Wolfsburgu na trávniku Hoffenheimu 1:1 z lavičky náhradníkov. Wolfsburg je v tabuľke naďalej na zostupovej 17. priečke.

Bundesliga - 26. kolo

Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov 1:1 (1:0)

Góly: 6. Garcia - 69. Diaz

ČK: 42. Jackson, 84. Diaz (obaja Bayern) po 2. ŽK


TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 1:1 (0:0)

Góly: 83. Prömel - 65. Koulierakis

/D. Vavro (Wolfsburg) sedel na lavičke náhradníkov/

Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)

Gól: 53. Kalimuendo

ČK: 73. Koch (Frankfurt) po 2. ŽK

Borussia Dortmund - FC Augsburg 2:0 (1:0)

Góly: 13. Adeyemi, 59. Reggiani

Tabuľka Bundesligy

