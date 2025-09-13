Slavia s novou slovenskou zbraňou. Prekop debutoval pri výhre nad Karvinou

PRAHA. Futbalisti Slavie Praha v zostave so slovenským útočníkom Erikom Prekopom zvíťazili nad MFK Karviná 3:1 v sobotňajšom zápase 8. kola českej ligy.
Aj po ôsmich zápasoch sú naďalej bez prehry a v neúplnej tabuľke sa dostali na 1. miesto, keď preskočili Spartu Praha. Tú však v nedeľu čakal duel na ihrisku Hradca Králové.
Hráči Viktorie Plzeň zvíťazili nad Sigmou Olomouc 1:0. Slovenský brankár domáceho tímu Marián Tvrdoň sledoval duel z lavičky.
Pre Plzeň to bolo štvrté víťazstvo v sezóne, po ktorom si v neúplnej tabuľke upevnila priebežné 3. miesto.
Česká liga - 8. kolo:
FC Baník Ostrava - FC Slovan Liberec 0:2 (0:2)
Góly: 2. Mašek, 19. Mahmic. ČK: 92. Owusu (Ostr.)
/D. Holec odchytal celý zápas, M. Rusnák hral do 85. min., J. Pira hral od 46. min., brankár V. Budinský bol na lavičke - brankár I. Krajčírik a L. Letenay boli na lavičke/
FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc 1:0 (1:0)
Gól: 30. Durosinmi. ČK: 58. Sylla, 66. Ghali (obaja Olom.)
/brankár M. Tvrdoň bol na lavičke - brankár M. Hruška, T. Huk a M. Malý boli na lavičke/
FC Zlín - FK Dukla Praha 1:1 (0:1)
Góly: 55. Černín (11 m) - 40. Sehovič
/M. Pišoja hral do 72 min. brankár S. Belaník bol na lavičke - J. Kadák hral do 72. min./
FK Teplice - FK Mladá Boleslav 2:3 (2:3)
Góly: 7. Pulkrab, 29. Auta - 21. a 43. Vojta (prvý z 11 m), 39. Ševčík
/M. Riznič odohral celý zápas, D. Danihel hral do 46. min, J. Jakubko a brankár R. Ludha boli na lavičke - M. Králik odohral celý zápas/
SK Slavia Praha - MFK Karviná 3:1 (1:1)
Góly: 19. Chytil, 67. a 90. Vorlický - 45.+3 Storman. ČK: 86. Camara (Karv.) za faul
/E. Prekop hral do 59. min., I. Schranz bol na lavičke - D. Krčík odohral celý zápas/