Dvojgólový hrdina zariadil triumf Liverpoolu. Spor Salaha s trénerom vyzerá byť zažehnaný

Mohamed Salah v zápase s Brightonom.
Mohamed Salah v zápase s Brightonom. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. dec 2025 o 18:00
ShareTweet0

Z víťazstva 2:0 sa tešila aj londýnska Chelsea.

Futbalisti Liverpoolu zdolali Brighton 2:0 v sobotnom dueli 16. kola anglickej Premier League.

Zverenci Arneho Slota tak bodovali v piatom zápase za sebou v rámci PL a Ligy majstrov.

Tri body zabezpečil domácim francúzsky útočník Hugo Ekitike, ktorý už v 1. minúte otvoril skóre strelou zo stredu šestnástky.

V 60. minúte hlavičkoval Ekitike presne po rohovom kope Mohameda Salaha, ktorý v 26. minúte vystriedal zraneného Joea Gomeza. „Čajky“ nezvíťazili v uplynulých troch stretnutiach.

VIDEO: Salah strieda Gomeza

Cole Palmer sa už po zranení dostáva do formy. Londýnskej Chelsea pomohol proti Evertonu gólom v 21. minúte na 1:0, keď zužitkoval prihrávku Mala Gusta za obranu a skóroval prvýkrát od 17. septembra.

VIDEO: Gól Palmera

Gusto pridal k asistencii aj gól, keď sa presadil v nadstavenom čase prvého polčasu po prihrávke Pedra Neta z pravej strany pokutového územia.

Zverenci Enza Marescu zdolali „karamelky“ 2:0 a ukončili sériu štyroch zápasov bez víťazstva naprieč všetkými súťažami.

Premier League - 16. kolo

Liverpool - Brighton 2:0 (1:0)

Góly: 1. a 60. Ekitike

Chelsea - Everton 2:0 (2:0)

Góly: 21. Palmer, 45+1. Gusto

Tabuľka Premier League

Premier League

    Mohamed Salah v zápase s Brightonom.
    Mohamed Salah v zápase s Brightonom.
    Dvojgólový hrdina zariadil triumf Liverpoolu. Spor Salaha s trénerom vyzerá byť zažehnaný
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Dvojgólový hrdina zariadil triumf Liverpoolu. Spor Salaha s trénerom vyzerá byť zažehnaný