Dvojgólový hrdina zariadil triumf Liverpoolu. Spor Salaha s trénerom vyzerá byť zažehnaný

Futbalisti Liverpoolu zdolali Brighton 2:0 v sobotnom dueli 16. kola anglickej Premier League.
Zverenci Arneho Slota tak bodovali v piatom zápase za sebou v rámci PL a Ligy majstrov.
Tri body zabezpečil domácim francúzsky útočník Hugo Ekitike, ktorý už v 1. minúte otvoril skóre strelou zo stredu šestnástky.
V 60. minúte hlavičkoval Ekitike presne po rohovom kope Mohameda Salaha, ktorý v 26. minúte vystriedal zraneného Joea Gomeza. „Čajky“ nezvíťazili v uplynulých troch stretnutiach.
VIDEO: Salah strieda Gomeza
Cole Palmer sa už po zranení dostáva do formy. Londýnskej Chelsea pomohol proti Evertonu gólom v 21. minúte na 1:0, keď zužitkoval prihrávku Mala Gusta za obranu a skóroval prvýkrát od 17. septembra.
VIDEO: Gól Palmera
Gusto pridal k asistencii aj gól, keď sa presadil v nadstavenom čase prvého polčasu po prihrávke Pedra Neta z pravej strany pokutového územia.
Zverenci Enza Marescu zdolali „karamelky“ 2:0 a ukončili sériu štyroch zápasov bez víťazstva naprieč všetkými súťažami.
Premier League - 16. kolo
Liverpool - Brighton 2:0 (1:0)
Góly: 1. a 60. Ekitike
Chelsea - Everton 2:0 (2:0)
Góly: 21. Palmer, 45+1. Gusto