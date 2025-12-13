Futbalisti PSG sa proti poslednému tímu natrápili. Dostali sa však opäť na čelo

Futbalisti Paríž St. Germain v 16. kole francúzskej Ligue 1 zvíťazili 3:2 na ihrisku FC Metz a posunuli sa na prvé miesto pred Racing Lens, ktorý má nedeľňajší zápas s Nice na domácej pôde k dobru.
Obhajcovia titulu a víťazi Ligy majstrov sa na pôde posledného celku tabuľky presadili až po pol hodine hry, keď sa trafil Goncalo Ramos a krátko nato tiež osemnásťročný Quentin Ndjantou.
Méty ešte do polčasu znížili, ale dvojgólový náskok Parížanom vrátil striedajúci Doué.
Domáci 10 minút pred koncom znížili, na prvú remízu s PSG od roku 2007 ale nedosiahli.
Ligue 1 - 16. kolo
Stade Rennes - Stade Brest 3:1 (2:1)
Góly: 24. Lepaul, 25. Tamari, 87. Meite - 13. Balde
FC Metz - Paríž St. Germain 2:3 (1:2)
Góly: 42. Deminguet, 80. Citaišhvili - 31. Ramos, 39. Ndjantou, 63. Doue