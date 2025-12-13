Obert bol v základe, no jeho tím prehral. Lazio uspelo aj s deviatimi hráčmi

Vpravo Adam Obert v zápase proti Atalante Bergamo.
Vpravo Adam Obert v zápase proti Atalante Bergamo. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|13. dec 2025 o 22:47
Z víťazstva sa tešili aj futbalisti FC Turín.

Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom prehrali v 15. kole talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 1:2, oba góly domácich vsietil Gianluca Scamacca.

Hráči FC Turín zvíťazili nad Cremonese 1:0. O triumfe domácich nad nováčikom súťaže rozhodol v 27. minúte chorvátsky reprezentant Nikola Vlašič.

Lazio Rím uspelo v Parme 1:0, hoci dohrávalo s deviatimi hráčmi.

Serie A - 15. kolo

Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio 2:1 (1:0)

Góly: 11. a 81. Scamacca - 75. Gastano

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/

Parma Calcio - Lazio Rím 0:1 (0:0)

Gól: 82. Noslin, ČK: 42. Zaccagni, 77. Bašić (obaja Lazio)

FC Turín - US Cremonese 1:0 (1:0)

Gól: 27. Vlašič

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 22:47
