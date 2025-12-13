Obert bol v základe, no jeho tím prehral. Lazio uspelo aj s deviatimi hráčmi

Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom prehrali v 15. kole talianskej Serie A na pôde Atalanty Bergamo 1:2, oba góly domácich vsietil Gianluca Scamacca.
Hráči FC Turín zvíťazili nad Cremonese 1:0. O triumfe domácich nad nováčikom súťaže rozhodol v 27. minúte chorvátsky reprezentant Nikola Vlašič.
Lazio Rím uspelo v Parme 1:0, hoci dohrávalo s deviatimi hráčmi.
Serie A - 15. kolo
Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio 2:1 (1:0)
Góly: 11. a 81. Scamacca - 75. Gastano
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/
Parma Calcio - Lazio Rím 0:1 (0:0)
Gól: 82. Noslin, ČK: 42. Zaccagni, 77. Bašić (obaja Lazio)
FC Turín - US Cremonese 1:0 (1:0)
Gól: 27. Vlašič