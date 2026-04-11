VIDEO: Arsenal prekvapivo zaváhal doma. Manchester City sa mu môže priblížiť

Futbalisti Arsenalu prišli o štvorzápasovú víťaznú ligovú sériu, keď v 32. kole anglickej Premier League prehrali pred vlastnými fanúšikmi s Bournemouthom 1:2.
O rozhodujúci gól sa postaral v 74. minúte Alex Scott. „Gunners“ si tak skomplikovali boj o titul, na čele tabuľky majú síce stále deväťbodový náskok, ale druhý Manchester City má dve stretnutia k dobru.
„Citizens“ sa v nedeľu predstavia na pôde FC Chelsea.
Arsenal tak nenadviazal na utorňajší triumf na trávniku Sportingu Lisabon v prvom dueli štvrťfinále Ligy majstrov. Proti Bournemouthu herne nedominoval, skôr musel reagovať na aktivitu súpera.
Na presný zásah Eli Juniora Kroupiho ešte prišla odpoveď v podobe premeneného pokutového kopu Viktora Gyökeresa, ale Scottov gól mal napokon pre hostí trojbodovú pečiatku.
Bournemouth naplno bodoval po sérii piatich ligových remíz a v neúplnej tabuľke sa posunul na deviate miesto, zostáva tak v hre o účasť v európskych pohárových súťažiach v nasledujúcom ročníku.
Premier League - 32. kolo
Arsenal FC – AFC Bournemouth 1:2 (1:1)
Góly: 35. Gyökeres (z 11 m) - 17. Kroupi, 74. Scott