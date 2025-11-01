Lobotka sa vrátil na trávniky po takmer mesačnej pauze, Neapol však stratil dôležité body

RÍM. Futbalisti Neapola remizovali v 10. kole talianskej Serie A s Comom 0:0.
Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka sa vrátil na trávniky po takmer mesačnej pauze zavinenej zranením a za Neapol nastúpil v 87. minúte.
Úradujúci majster je na čele tabuľky o bod pred AS Rím, ktorý má zápas k dobru.
Lobotka sa zranil začiatkom októbra v závere prvého polčasu duelu s FC Janov.
Pre problémy so slabinami vynechal štyri stretnutia Neapola i dve dôležité zápasy Slovenska v kvalifikácii MS 2026 na pôde Severného Írska (0:2) a doma proti Luxembursku (2:0).
Hráči Udinese Calcio zvíťazili nad Atalantou Bergamo 1:0 a pripravili jej prvú prehru v sezóne. O triumfe domácich rozhodol v 40. minúte Nicolo Zaniolo.
Serie A - 10. kolo:
SSC Neapol - Como 0:0
/S. Lobotka (Neapol) hral od 87. min/
Udinese Calcio - Atalanta Bergamo 1:0 (1:0)
Gól: 40. Zaniolo