Po prehre v mestskom derby si vylepšili náladu. Lazio nedalo trápiacemu sa Janovu šancu

RÍM. Futbalisti Parmy zvíťazili v pondelkovom zápase 5. kola talianskej Serie A nad Turínom 2:1.
Oba góly strelil útočník Mateo Pellegrino – prvý z penalty a víťazný prudkou hlavičkou pri rohovom kope.
Jeho tím tak uspel naplno prvýkrát v sezóne a v tabuľke poskočil na štrnáste miesto, o bod pred Turín.
Trápiace sa Lazio si dokázalo pripísať iba druhú výhru v sezóne, keď zdolalo o záchranu bojujúci FC Janov presvedčivo 3:0. Hostia stále čakajú na prvé víťazstvo v tejto sezóne najvyššej talianskej súťaže.
Napriek výhre poskočili Rimania len na 12. miesto tabuľky Serie A, Janov je na 19. mieste, ktoré by znamenalo zostup do Serie B.
Serie A - 5. kolo:
Parma Calcio - FC Turín 2:1 (1:0)
Góly: 36. a 72. Pellegrino (prvý z 11 m) - 50. Ngonge
FC Janov - Lazio 0:3 (0:2)
Góly: 4. Cancellieri, 30. Castellanos, 63. Zaccagni