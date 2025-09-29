Po prehre v mestskom derby si vylepšili náladu. Lazio nedalo trápiacemu sa Janovu šancu

Matteo Cancellieri oslavuje gól proti FC Janov v zápase 5. kola Serie A.
Matteo Cancellieri oslavuje gól proti FC Janov v zápase 5. kola Serie A. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|29. sep 2025 o 22:37
ShareTweet0

Parma si poradila s Turínom 2:1.

RÍM. Futbalisti Parmy zvíťazili v pondelkovom zápase 5. kola talianskej Serie A nad Turínom 2:1.

Oba góly strelil útočník Mateo Pellegrino – prvý z penalty a víťazný prudkou hlavičkou pri rohovom kope.

Jeho tím tak uspel naplno prvýkrát v sezóne a v tabuľke poskočil na štrnáste miesto, o bod pred Turín.

Trápiace sa Lazio si dokázalo pripísať iba druhú výhru v sezóne, keď zdolalo o záchranu bojujúci FC Janov presvedčivo 3:0. Hostia stále čakajú na prvé víťazstvo v tejto sezóne najvyššej talianskej súťaže.

Napriek výhre poskočili Rimania len na 12. miesto tabuľky Serie A, Janov je na 19. mieste, ktoré by znamenalo zostup do Serie B.

Serie A - 5. kolo:

Parma Calcio - FC Turín 2:1 (1:0)

Góly: 36. a 72. Pellegrino (prvý z 11 m) - 50. Ngonge

FC Janov - Lazio 0:3 (0:2)

Góly: 4. Cancellieri, 30. Castellanos, 63. Zaccagni

Tabuľka Serie A

Serie A

    Matteo Cancellieri oslavuje gól proti FC Janov v zápase 5. kola Serie A.
    Matteo Cancellieri oslavuje gól proti FC Janov v zápase 5. kola Serie A.
    Po prehre v mestskom derby si vylepšili náladu. Lazio nedalo trápiacemu sa Janovu šancu
    po 22:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Po prehre v mestskom derby si vylepšili náladu. Lazio nedalo trápiacemu sa Janovu šancu