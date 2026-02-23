Fiorentina sa dostala z pásma zostupu. V šesťbodovom zápase jej stačil len gól

Moise Kean sa raduje po strelení gólu v zápase 26. kola talianskej Serie A ACF Fiorentina - Pisa SC.
Moise Kean sa raduje po strelení gólu v zápase 26. kola talianskej Serie A ACF Fiorentina - Pisa SC. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|23. feb 2026 o 23:37
Z tesnej výhry sa teší aj Bologna.

Futbalisti Fiorentiny vyhrali v pondelkovom zápase 26. kola Serie A nad Pisou najtesnejším rozdielom 1:0.

Fiorentina tak poskočila zo zóny zostupu na šestnáste miesto, kde je vďaka lepším vzájomným duelom s Cremonese a Lecce.

Pisa je na predposlednom devätnástom mieste, deväť bodov od pásma záchrany.

Bologna vyhrala doma nad Udinese 1:0, o víťazný gól sa štvrťhodinu pred koncom z pokutového kopu postaral Federico Bernardeschi.

Bologna je na ôsmej priečke, hráčom Udinese patrí po tretej prehre za sebou 11. pozícia.

Serie A - 26. kolo

ACF Fiorentina - Pisa SC 1:0 (1:0)

Gól: 13. Kean

Bologna FC – Udinese Calcio 1:0 (0:0)

Gól: 75. Bernardeschi (z 11 m)

Tabuľka Serie A

Serie A

