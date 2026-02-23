Fiorentina sa dostala z pásma zostupu. V šesťbodovom zápase jej stačil len gól

Futbalisti Fiorentiny vyhrali v pondelkovom zápase 26. kola Serie A nad Pisou najtesnejším rozdielom 1:0.
Fiorentina tak poskočila zo zóny zostupu na šestnáste miesto, kde je vďaka lepším vzájomným duelom s Cremonese a Lecce.
Pisa je na predposlednom devätnástom mieste, deväť bodov od pásma záchrany.
Bologna vyhrala doma nad Udinese 1:0, o víťazný gól sa štvrťhodinu pred koncom z pokutového kopu postaral Federico Bernardeschi.
Bologna je na ôsmej priečke, hráčom Udinese patrí po tretej prehre za sebou 11. pozícia.
Serie A - 26. kolo
ACF Fiorentina - Pisa SC 1:0 (1:0)
Gól: 13. Kean
Bologna FC – Udinese Calcio 1:0 (0:0)
Gól: 75. Bernardeschi (z 11 m)