Pohroniu stačil na víťazstvo jediný gól. Presadil sa 18-ročný syn Vratislava Greška

MONACObet liga - 10. kolo
FK Pohronie - Inter Bratislava 1:0 (0:0)
Gól: 45.+3 Greško
Rozhodovali: Mano – Lenický, Túm
ŽK: Horvát, Chiminets - Vantruba, Vyskoč, Sokol, Mihálek, Bellás
Počet divákov: 118
BRATISLAVA. Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v predohrávke 10. kola MONACObet ligy nad Interom Bratislava 1:0.
O jediný gól zápasu sa postaral v nadstavenom čase prvého polčasu Samuel Greško.
Jeho tím figuruje v neúplnej tabuľke na šiestom mieste, o pozíciu pred Interom vzhľadom na lepší vzájomný zápas.
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
5
3
1
22:13
18
V
V
V
P
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
5
2
2
19:14
17
P
V
V
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
9
4
4
1
16:11
16
V
P
R
R
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
4
2
4
18:14
14
V
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
9
3
3
3
10:11
12
P
R
P
V
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
14:17
10
P
V
P
P
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
3
3
9:10
9
R
P
V
P
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
2
1
6
13:21
7
V
R
V
P
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
8
1
3
4
11:17
6
R
V
P
P
R
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body