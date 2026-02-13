Paríž St. Germain nepredĺžil víťaznú sériu. Môže prísť o líderskú pozíciu

Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž St. Germain nepredĺžil sedemzápasovú víťaznú sériu v Ligue 1, v piatkovom dueli 22. kola prehral na pôde Stade Rennes 1:3.
Na čele tabuľky má naďalej dvojbodový náskok pred Racingom Lens, ktorý sa však môže dostať na prvé miesto v prípade sobotňajšieho víťazstva nad Paríž FC.
PSG prehrával po góloch Mousu Tamariho a Estebana Lepaula 0:2. V 71. minúte znížil Ousmane Dembele, ale o desať minút neskôr spečatil triumf domáceho tímu Breel Embolo.
Hráči Rennes ukončili šnúru štyroch stretnutí bez víťazstva a posunuli sa v tabuľke priebežne na piate miesto. Parížania utrpeli iba tretiu prehru v prebiehajúcej ligovej sezóne.
Ligue 1 - 22. kolo
Stade Rennes - Paríž Saint-Germain 3:1 (1:0)
Góly: 34. Tamari, 69. Lepaul, 81. Embolo - 71. Dembele