V súboji B-tímov sa z víťazstva tešili hostia. Zo Žiliny si odvážajú dôležité tri body

BRATISLAVA. V súboji B-tímov v rámci 12. kola futbalovej MONACObet ligy zvíťazili hráči Slovana Bratislava nad domácou Žilinou 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral v 67. minúte Róbert Tománek.
MONACObet liga - 12. kolo (piatok, 10. október):
Žilina B - Slovan B 0:1 (0:0)
Gól: 67. Tománek
Rozhodcovia: Bočková - Vítko, Gregorec
ŽK: Florea, Badžgoň - Lichý
Divákov: 161
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
6
4
1
28:18
22
V
R
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
4
3
4
19:15
15
R
V
P
P
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
4
3
4
12:13
15
V
V
P
R
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
4
2
6
16:23
14
P
R
V
P
P
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
11
2
5
4
17:22
11
R
R
V
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
2
4
4
10:16
10
R
R
V
P
R
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body