ONLINE: MŠK Žilina B - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)

MONACObet liga 2025/2026
10.10.2025 o 15:00
12. kolo
Žilina B
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prehľad
Rozhodca: Bočková – Vítko, Gregorec.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 12. kola MONACObet ligy medzi MŠK Žilina B a ŠK Slovan Bratislava B.
Žilinskému béčku patrí v tabuľke 9. miesto so ziskom 14 bodov. Z 11 odohraných zápasov má 4 výhry, 2 remízy a 5 prehier. Naposledy remizovalo na trávniku Považskej Bystrice 1:1.
Slovanistické béčko je v tabuľke hneď za tým Žilinským. Má o 2 body menej, ale zároveň ešte jeden zápas k dobru, ktorý odohrá budúci týždeň na Pasienkoch proti Považskej Bystrici. Z 10 odohraných zápasov má 3 výhry, 3 remízy a 4 prehry. Naposledy doma zdolalo Zvolen 2:0.
Naposledy sa tieto tímy stretli v marci tohto roka, vtedy sa z víťazstva 3:2 tešili Bratislavčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
6
4
1
28:18
22
V
R
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
4
3
4
19:15
15
R
V
P
P
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
4
2
5
16:22
14
R
V
P
P
P
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
3
3
4
11:13
12
V
P
R
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
11
2
5
4
17:22
11
R
R
V
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
10
2
4
4
10:16
10
R
R
V
P
R
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body