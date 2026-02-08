Dvojgólového Kanea zatienil hetrikový Diaz. Bayern dokráčal k pohodlnej výhre

Futbalisti Bayernu Mníchov si po dvoch zaváhaniach opäť pripísali plný bodový zisk v Bundeslige.
V nedeľnom stretnutí 21. kola si poradili s oslabeným Hoffenheimom 5:1. Hetrikom sa na tom podieľal Luis Diaz, anglický kanonier Harry Kane sa dvakrát presadil z pokutového kopu.
Bavori majú na čele tabuľky šesťbodový náskok pred Borussiou Dortmund, tretí Hoffenheim má na nich manko 12 bodov.
Hráči RB Lipsko zvíťazili na pôde Kolína 2:1, dvoma presnými zásahmi sa o to postaral rakúsky stredopoliar Christoph Baumgartner.
Lipsko v tabuľke poskočilo na štvrtú pozíciu, domáci zostali na 10. mieste.
Bundesliga - 21. kolo
1. FC Kolín - RB Lipsko 1:2 (0:1)
Góly: 51. Thielmann - 29. a 56. Baumgartner
Bayern Mníchov - TSG 1899 Hoffenheim 5:1 (3:1)
Góly: 45.+2, 62. a 89. Diaz, 20. a 45. Kane (oba z 11 m) - 35. Kramarič
ČK: 17. Akpoguma (Hoffenheim)