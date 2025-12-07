Greif nezabránil prehre, jeho tím hral v oslabení. Lyon stratil kontakt s najlepšími

7. dec 2025
Hráči Auxerre zastavili sériu deviatich zápasov bez víťazstva.

Futbalisti OGC Nice si vo francúzskej Ligue 1 zapísali piatu prehru v sérii. V nedeľňajšom dueli 15. kola podľahli doma SCO Angers 0:1. Jediný gól dal v 33. minúte Yassine Belkhdim.

Hráči Auxerre zastavili sériu deviatich zápasov bez víťazstva, keď zdolali FC Metz 3:1.

Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom prehrali v nedeľňajšom zápase 15. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Lorientu 0:1.

Zo šiestich striel, ktoré smerovali na bránu hostí, prekonal Greifa len Pablo Pagis v 39. minúte.

Lyon, ktorý dohrával zápas od 42. minúty po vylúčení Ainsleyho Maitlanda-Nilesa s desiatimi hráčmi, zostal v tabuľke na piatom mieste. Lorient poskočil na 13. priečku.

Ligue 1 - 15. kolo

OGC Nice - SCO Angers 0:1 (0:1)

Gól: 33. Belkhdim, ČK: 53. Louchet (Nice)

AJ Auxerre - FC Metz 3:1 (2:1)

Góly: 36. Sinayoko (z 11 m), 40. El Azzouzi, 89. Danois – 45.+1 Hein

AC Le Havre – Paríž FC 0:0

FC Lorient – Olympique Lyon 1:0 (1:0)

Gól: 39. Pagis

ČK: 42. Maitland-Niles (Lyon) po 2. ŽK

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

