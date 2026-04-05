Greif patrí k najlepším brankárom Ligue 1. Vychytal ďalšie čisté konto a má ich najviac

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: REUTERS)
TASR|5. apr 2026 o 17:02 (aktualizované 5. apr 2026 o 22:49)
ShareTweet3

S desiatimi „nulami“ v ročníku sa vyrovnal lídrovi tejto štatistiky Robinovi Risserovi z Lens.

Slovenský brankár Dominik Greif si pripísal desiate čisté konto v prebiehajúcej sezóne francúzskej Ligue 1.

V nedeľu jeho Olympique Lyon remizoval v zápase 28. kola na ihrisku Angers 0:0 a šnúru bez víťazstva vo všetkých súťažiach natiahol na deväť zápasov.

V lige nebodoval Lyon naplno šesťkrát za sebou a v neúplnej tabuľke mu patrí piata priečka.

Greif čelil jedinej strele na bránku, s desiatimi „nulami“ v ročníku sa vyrovnal lídrovi tejto štatistiky Robinovi Risserovi z Lens.

V súboji posledných dvoch tímov súťaže sa zrodila bezgólová remíza. Nantes i Metz sa tak priblížili zostupu.

Ligue 1 - 28. kolo

Angers SCO – Olympique Lyon 0:0

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

AC Le Havre - AJ Auxerre 1:1 (1:1)

Góly: 23. Ebonog - 15. Sinayoko

FC Lorient - FC Paríž 1:1 (0:0)

Góly: 54. Dieng - 74. Munetsi

FC Metz - FC Nantes 0:0

ČK: 39. Tati (Nantes)

AS Monaco – Olympique Marseille 2:1 (0:0)

Góly: 59. Golovin, 75. Balogun - 85. Gouiri

    Dominik Greif.
    Dominik Greif.
    Greif patrí k najlepším brankárom Ligue 1. Vychytal ďalšie čisté konto a má ich najviac
    ne 17:02|3
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Greif patrí k najlepším brankárom Ligue 1. Vychytal ďalšie čisté konto a má ich najviac