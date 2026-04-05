Greif patrí k najlepším brankárom Ligue 1. Vychytal ďalšie čisté konto a má ich najviac

Slovenský brankár Dominik Greif si pripísal desiate čisté konto v prebiehajúcej sezóne francúzskej Ligue 1.
V nedeľu jeho Olympique Lyon remizoval v zápase 28. kola na ihrisku Angers 0:0 a šnúru bez víťazstva vo všetkých súťažiach natiahol na deväť zápasov.
V lige nebodoval Lyon naplno šesťkrát za sebou a v neúplnej tabuľke mu patrí piata priečka.
Greif čelil jedinej strele na bránku, s desiatimi „nulami“ v ročníku sa vyrovnal lídrovi tejto štatistiky Robinovi Risserovi z Lens.
V súboji posledných dvoch tímov súťaže sa zrodila bezgólová remíza. Nantes i Metz sa tak priblížili zostupu.
Ligue 1 - 28. kolo
Angers SCO – Olympique Lyon 0:0
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
AC Le Havre - AJ Auxerre 1:1 (1:1)
Góly: 23. Ebonog - 15. Sinayoko
FC Lorient - FC Paríž 1:1 (0:0)
Góly: 54. Dieng - 74. Munetsi
FC Metz - FC Nantes 0:0
ČK: 39. Tati (Nantes)
AS Monaco – Olympique Marseille 2:1 (0:0)
Góly: 59. Golovin, 75. Balogun - 85. Gouiri