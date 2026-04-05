Slavia stále dominuje českej súťaži. Premožiteľa nenašla ani v Ostrave

Slavia Praha oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. apr 2026 o 17:46 (aktualizované 5. apr 2026 o 20:34)
V druhom zápase vyhral Hradec Králové.

Futbalisti FC Hradec Králové vyhrali v dueli 28. kola českej ligy doma nad Bohemiansom Praha 2:0 a figurujú na šiestej priečke tabuľky.

O oba góly sa postaral útočník Ondřej Mihálik, pri druhom mu asistoval slovenský stredopoliar Samuel Dancák.

Futbalisti Slavie Praha potvrdili post lídra českej ligy. V dueli 28. kola uspeli na ihrisku Baníka Ostrava 2:0 a šnúru víťazstiev v najvyššej súťaži natiahli na sedem stretnutí.

Na čele tabuľky majú 10-bodový náskok pred Spartou Praha, ktorá zdolala Karvinú rovnako 2:0.

Česká liga - 28. kolo

FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905 2:0 (1:0)

Góly: 21. a 68. Mihálik

/J. Uhrinčať, S. Dancák (obahja Hradec) celý zápas/

Baník Ostrava – Slavia Praha 0:2 (0:2)

Góly: 23. Chorý (z 11 m), 32. Provod

/J. Pira od 66. min, A. Musák od 78. min - E. Prekop od 90.+1 min/

Sparta Praha – MFK Karviná 2:0 (1:0)

Góly: 43. Sonne, 67. Mercado

/Surovčík chytal celý zápas, L. Haraslín (obaja Sparta) do 58. min/

Tabuľka českej ligy

