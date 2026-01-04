Lobotkov Neapol vstúpil do nového roka úspešne. V zápase padli tri červené karty

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vstúpili do nového roka víťazne.
V nedeľnom zápase 18. kola Serie A triumfovali na trávniku Lazia Rím 2:0 vďaka gólom Leonarda Spinazzolu a Amira Rrahmaniho z prvého polčasu.
V závere stretnutia padli až tri červené karty. Najprv sa z trávnika pobral útočník Lazia Tijjani Noslin po druhej žltej karte a v 88. minúte boli po šarvátke vylúčení domáci Adam Marušič a hosťujúci Pasquale Mazzocchi.
Obhajcovia titulu si pripísali druhé víťazstvo za sebou a v tabuľke priebežne poskočili na druhú priečku za AC Miláno, na ktoré strácajú bod. O ďalší bod menej mal milánsky Inter, ktorého čakal večerný duel s Bolognou. Lazio zostalo na deviatej pozícii.
Serie A - 18. kolo
Lazio Rím - SSC Neapol 0:2 (0:2)
Góly: 13. Spinazzola, 32. Rrahmani, ČK: 81. Noslin po 2. ŽK, 88. Marušič - 88. Mazzocchi
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/