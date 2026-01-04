PSG ovládlo mestské derby, rozhodol víťaz Zlatej lopty. Marseille doplatila na vylúčenia

Ousmane Dembele reaguje počas zápasu protiParíž FC. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. jan 2026 o 23:11
Hráči FC Nantes ukončili sedemzápasové čakanie na víťazstvo.

Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v 17. kole francúzskej Ligue 1 v mestskom derby nad Parížom FC 2:1. V tabuľke sú druhí o bod za Racingom Lens. O triumfe úradujúceho majstra rozhodli Desire Doue a Ousmane Dembele.

Hráči FC Nantes ukončili sedemzápasové čakanie na víťazstvo. V nedeľnom stretnutí 17. kola triumfovali na pôde Olympique Marseille 2:0.

Domáci dohrávali v oslabení o dvoch hráčov, najskôr sa z trávnika pobral Arthur Vermeeren, po zmene strán videl druhú žltú kartu Bilal Nadir.

Po šiestich dueloch bodovali naplno hráči Le Havre, ktorí zdolali Angers 2:1. Víťazný gól vsietil v 81. minúte Noam Obougou.

Posledný tím tabuľky FC Metz ukončil štvorzápasovú sériu prehier, keď remizoval na trávniku Lorientu 1:1.

Ligue 1 - 17. kolo

Paríž Saint-Germain - Paríž FC 2:1 (1:0)

Góly: 45. Doue, 55. Dembele - 51. Geubbels (z 11 m)

Olympique Marseille - FC Nantes 0:2 (0:1)

Góly: 31. Centonze, 88. Cabella (z 11 m)

ČK: 26. Vermeeren, 56. Nadir (obaja Marseille) po 2. ŽK

Stade Brest - AJ Auxerre 2:0 (1:0)

Góly: 33. Ajorque, 79. Chotard

AC Le Havre - SCO Angers 2:1 (1:0)

Góly: 21. Quetant, 81. Obougou - 55. Mouton

FC Lorient - FC Metz 1:1 (0:1)

Góly: 73. Dieng - 29. Sane

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    ne 23:11
