Plzeň zvládla domáci zápas s Boleslavou, Liberec pokračuje vo víťaznej šnúre

Futbalisti Viktorie Plzeň sa radujú z gólu (Autor: TASR/AP)
30. nov 2025 o 17:54
Liberec zaznamenal štvrtý triumf v sérii.

Futbalisti FK Teplice zvíťazili v druhom zápase najvyššej českej súťaže za sebou. V nedeľnom stretnutí 17. kola triumfovali na pôde Bohemians Praha 1:0, víťazný gól vsietil v 77. minúte striedajúci Matyáš Kozák.

Liberec zaznamenal štvrtý triumf v sérii a poskočil na štvrté miesto tabuľky.

O najtesnejšom víťazstve nad Olomoucom 1:0 rozhodol v závere zápasu Marek Icha. Plzeň zdolala Mladú Boleslav 2:1 a o skóre je piata.

Česká liga - 17. kolo:

Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 0:1 (0:0)

Gól: 77. Kozák

/T. Frühwald sedel na lavičke náhradníkov - M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko a R. Ludha sedeli na lavičke náhradníkov/

FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:0)

Góly: 59. Adu, 82. Durosinmi - 87. Vojta, ČK: 45.+2 Langhamer (M. Boleslav) po 2. ŽK

/M. Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov - M. Králik odohral celý zápas/

FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Gól: 83. Icha

/P. Dulay hral do 59. min., L. Letenay nastúpil v 71. min., I. Krajčírik sedel na lavičke náhradníkov - T. Huk odohral celý zápas, M. Malý a M. Hruška sedeli na lavičke náhradníkov/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Plzeň zvládla domáci zápas s Boleslavou, Liberec pokračuje vo víťaznej šnúre
    dnes 17:54
