Plzeň zvládla domáci zápas s Boleslavou, Liberec pokračuje vo víťaznej šnúre

Futbalisti FK Teplice zvíťazili v druhom zápase najvyššej českej súťaže za sebou. V nedeľnom stretnutí 17. kola triumfovali na pôde Bohemians Praha 1:0, víťazný gól vsietil v 77. minúte striedajúci Matyáš Kozák.
Liberec zaznamenal štvrtý triumf v sérii a poskočil na štvrté miesto tabuľky.
O najtesnejšom víťazstve nad Olomoucom 1:0 rozhodol v závere zápasu Marek Icha. Plzeň zdolala Mladú Boleslav 2:1 a o skóre je piata.
Česká liga - 17. kolo:
Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 0:1 (0:0)
Gól: 77. Kozák
/T. Frühwald sedel na lavičke náhradníkov - M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko a R. Ludha sedeli na lavičke náhradníkov/
FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:0)
Góly: 59. Adu, 82. Durosinmi - 87. Vojta, ČK: 45.+2 Langhamer (M. Boleslav) po 2. ŽK
/M. Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov - M. Králik odohral celý zápas/
FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 1:0 (0:0)
Gól: 83. Icha
/P. Dulay hral do 59. min., L. Letenay nastúpil v 71. min., I. Krajčírik sedel na lavičke náhradníkov - T. Huk odohral celý zápas, M. Malý a M. Hruška sedeli na lavičke náhradníkov/