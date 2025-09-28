Viktoria Plzeň opäť zaváhala, na vedúcu Spartu stráca už 10 bodov. Jablonec ostáva neporazený

PRAHA. Futbalisti FK Jablonec zvíťazili v nedeľnom stretnutí 10. kola najvyššej českej súťaže nad Mladou Boleslavou 2:0.
Naďalej tak zostávajú v súťaži bez prehry. V tabuľke sú na 3. mieste s 24 bodmi, iba bod strácajú na vedúcu Spartu Praha.
Plzeň prehrala druhý duel za sebou, keď podľahla doma Zlínu 0:1. Patrí jej 5. miesto s 15 bodmi. Hráči FK Pardubice remizovali na ihrisku Teplíc 0:0.
Naďalej tak čakajú na prvý triumf v sezóne a so štyrmi bodmi uzatvárajú tabuľku.
Česká liga - 10. kolo
FC Viktoria Plzeň - FC Zlín 0:1 (0:1)
Gól: 27. Cupák
/M. Tvrdoň sedel na lavičke - M. Pišoja do 74. min, S. Belaník na lavičke/
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0)
Góly: 37. a 60. Chramosta (oba z 11 m)
/S. Nebyla do 90.+3 min, S. Lavrinčík sedel na lavičke - M. Králik do 18. min/
FK Teplice - FK Pardubice 0:0
/M. Riznič do 86. min, D. Danihel, J. Jakubko a R. Ludha (všetci Teplice) sedeli na lavičke/