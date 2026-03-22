Lyon sa trápi aj po návrate Šulca. Greif inkasoval rozhodujúci gól z penalty

Pavel Šulc
Pavel Šulc (Autor: X/Olympique Lyonnais)
TASR|22. mar 2026 o 17:19
Lyon čaká na výhru už osem zápasov.

Olympique Lyon so Slovákom Dominikom Greifom v bránke prehral s AS Monaco 1:2 v nedeľnom zápase 27. kola francúzskej futbalovej Ligue 1.

Sériu bez víťazstva vo všetkých súťažiach tak natiahol na osem zápasov, zatiaľ čo hostia si pripísali šiesty ligový triumf za sebou.

Lyon viedol od 42. minúty zásluhou navrátilca do zostavy Čecha Pavla Šulca, ale v 62. minúte vyrovnal na 1:1 Maghnes Akliouche a v 72. minúte prekonal slovenského brankára z bieleho bodu Folarin Balogun.

Lyon dohrával s desiatimi hráčmi, keďže v 89. minúte videl červenú kartu po hrubom faule Nicolas Tagliafico. Greif odchytal celé stretnutie a pripísal si šesť úspešných zákrokov.

VIDEO: Gól Pavla Šulca

Ligue 1 - 27. kolo:

Olympique Lyon - AS Monaco 1:2 (1:0)

Góly: 42. Šulca - 62. Akliouche, 72. Balogun (z 11m). ČK: 89. Tagliafico (Lyon)

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

