Obert asistoval pri remíze Cagliari s Veronou. AS Rím sa vďaka triumfu dotiahol na Neapol

Adam Obert v súboji v zápase s Hellas Verona.
Adam Obert v súboji v zápase s Hellas Verona. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. okt 2025 o 18:06
FC Turín porazil Janov FC 2:1.

RÍM. Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom remizovali v nedeľňajšom zápase 8. kola talianskej Serie A na pôde Hellasu Verona 2:2.

Dvadsaťtriročný obranca odohral v drese Sardínčanov celý zápas, pripísal si asistenciu a v 65. minúte videl už štvrtú žltú kartu v ligovom ročníku. Iba jedna ho delí od zápasovej stopky.

Hellas viedol po hodine hry už 2:0, napokon však o náskok prišiel. Bod za remízu vydolovali hostia zásluhou Riyada Idrissiho, ktorému asistoval Obert, a Mattiu Feliciho.

Verončania mali na dosah prvý triumf v sezóne, napokon pridali piatu remízu s piatimi bodmi im patrí 17. miesto, Cagliari je s deväťbodovým ziskom na 13. pozícii.

FC Turín zaznamenal druhé víťazstvo za sebou. Na triumf proti SSC Neapol (1:0) nadviazali doma s FC Janov, ktorý zdolali 2:1.

Plný bodový zisk Turínčanov zariadil v 90. minúte Guillermo Maripan. Turínu patrí 11. priečka s 11 bodmi, Janovčania majú na konte iba tri body a sú na chvoste neúplnej tabuľky.

Na vedúci 18-bodový Neapol sa dotiahol AS Rím víťazstvom 1:0 na ihrisku Sassuola. Rimania tak odčinili štvrtkovú prehru v Európskej lige proti českému klubu Viktoria Plzeň. Jediný gól v zápase strelil Paulo Dybala.

„Partneopei“, ktorým chýba zranený slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, vedú ligovú tabuľku vďaka lepšiemu skóre.

Serie A - 8. kolo:

US Sassuolo Calcio - AS Rím 0:1 (0:1)

Gól: 16. Dybala

Hellas Verona - Cagliari Calcio 2:2 (1:0)

Góly: 23. Gagliardini, 59. Orban - 77. Idrissi, 90.+2 Felici

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas, asistoval a videl ŽK/

FC Turín - FC Janov 2:1 (0:1)

Góly: 63. Sabelli (vlastný), 90. Maripan - 7. Thorsby

Tabuľka Serie A

Serie A

