Obert asistoval pri remíze Cagliari s Veronou. AS Rím sa vďaka triumfu dotiahol na Neapol

RÍM. Futbalisti Cagliari Calcio v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom remizovali v nedeľňajšom zápase 8. kola talianskej Serie A na pôde Hellasu Verona 2:2.
Dvadsaťtriročný obranca odohral v drese Sardínčanov celý zápas, pripísal si asistenciu a v 65. minúte videl už štvrtú žltú kartu v ligovom ročníku. Iba jedna ho delí od zápasovej stopky.
Hellas viedol po hodine hry už 2:0, napokon však o náskok prišiel. Bod za remízu vydolovali hostia zásluhou Riyada Idrissiho, ktorému asistoval Obert, a Mattiu Feliciho.
Verončania mali na dosah prvý triumf v sezóne, napokon pridali piatu remízu s piatimi bodmi im patrí 17. miesto, Cagliari je s deväťbodovým ziskom na 13. pozícii.
FC Turín zaznamenal druhé víťazstvo za sebou. Na triumf proti SSC Neapol (1:0) nadviazali doma s FC Janov, ktorý zdolali 2:1.
Plný bodový zisk Turínčanov zariadil v 90. minúte Guillermo Maripan. Turínu patrí 11. priečka s 11 bodmi, Janovčania majú na konte iba tri body a sú na chvoste neúplnej tabuľky.
Na vedúci 18-bodový Neapol sa dotiahol AS Rím víťazstvom 1:0 na ihrisku Sassuola. Rimania tak odčinili štvrtkovú prehru v Európskej lige proti českému klubu Viktoria Plzeň. Jediný gól v zápase strelil Paulo Dybala.
„Partneopei“, ktorým chýba zranený slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, vedú ligovú tabuľku vďaka lepšiemu skóre.
Serie A - 8. kolo:
US Sassuolo Calcio - AS Rím 0:1 (0:1)
Gól: 16. Dybala
Hellas Verona - Cagliari Calcio 2:2 (1:0)
Góly: 23. Gagliardini, 59. Orban - 77. Idrissi, 90.+2 Felici
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas, asistoval a videl ŽK/
FC Turín - FC Janov 2:1 (0:1)
Góly: 63. Sabelli (vlastný), 90. Maripan - 7. Thorsby