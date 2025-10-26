Slavia si pripísala tretiu remízu v rade. Česká liga má prekvapivého lídra

PRAHA. Futbalisti SK Slavia Praha si v nedeľnom 13. kole českej ligy pripísali tretiu remízu za sebou. Po bezgólovej domácej deľbe bodov so Zlínom sa nedokázali strelecky presadiť ani v Olomouci.
Na prvý Jablonec stráca úradujúci majster a aj tretia Sparta Praha bod. Slavia síce zostala bez prehry, no naplno nebodovala už šiestykrát v sezóne.
V drese domácich odohral druhý polčas slovenský obranca Tomáš Huk, ktorý prispel k čistému kontu Sigmy zmarením gólovej šance Tomáša Vlčeka.
Sparta má zápas k dobru, jej domáci duel proti Bohemians sa pre piatkové dohrávanie duelu Konferenčnej ligy v Rijeke preložil z nedele na utorok.
V ďalšom nedeľnom dueli zvíťazili hráči Viktorie Plzeň doma nad Baníkom Ostrava 2:0. V 24. minúte sa presadil ghanský útočník Prince Adu a druhý gól pridal po záverečnej akcii zápasu Amar Memič.
Baník aj napriek aktivite v druhom polčase nedokázal vyrovnať, bolo pri tom aj slovenské trio brankár Dominik Holec a útočníci Ladislav Almási a Jakub Pira.
Česká liga - 13. kolo:
SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 0:0
/T. Huk odohral druhý polčas - E. Prekop nastúpil v 90+2.min/
FC Viktoria Plzeň - FC Baník Ostrava 2:0 (1:0)
Góly: 24. Adu, 90+3. Memič
/D. Holec odchytal celý zápas, L. Almásiho vystriedal v 60. minúte J. Pira (všetci Baník Ostrava)/