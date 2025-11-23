VIDEO: Lipsko sa drží v úzadí za Bayernom. Zápas rozhodlo až v druhom polčase

Lipsko oslavuje gól.
Lipsko oslavuje gól.
Z výhry sa teší aj Union Berlín.

Futbalisti RB Lipsko vyhrali v nedeľnom dueli 11. kola nemeckej Bundesligy doma nad Werderom Brémy 2:0 a v tabuľke figurujú na druhej priečke so šesťbodovým mankom na lídra Bayern Mníchov.

Tri body pre domácich zariadili gólmi v druhom polčase stredopoliari Assan Ouedraogo a Xaver Schlager. Werder prehral prvýkrát po piatich stretnutiach a v tabuľke je priebežne deviaty.

Hráči FC St. Pauli prehrali už ôsmy ligový súboj v sérii, keď doma podľahli Unionu Berlín 0:1.

Rozhodol o tom zásah Raniho Khediru na konci prvého polčasu. St. Pauli čaká na bodový zisk od polovice septembra a v tabuľke je na „barážovej“ 16. priečke. Union poskočil na ôsmu pozíciu.

Bundesliga - 11. kolo:

RB Lipsko – Werder Brémy 2:0 (0:0)

Góly: 63. Ouedraogo, 80. Schlager


FC St. Pauli – 1. FC Union Berlín 0:1 (0:1)

Gól: 44. Khedira


Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

