Súboj slovenských obrancov víťaza nenašiel. Góly padali až po vylúčení hviezdy Atlética

Dávid Hancko.
Dávid Hancko. (Autor: REUTERS)
TASR|21. sep 2025 o 18:21
Atletico mohlo ísť do vedenia už v 14. minúte.

MADRID. Futbalisty Celty Vigo naďalej čakajú na prvé víťazstvo v tejto sezóne La Ligy.

V nedeľnom zápase 5. kola hrali na pôde Raya Vallecano nerozhodne 1:1 a v najvyššej španielskej súťaži si pripísali piatu remízu za sebou.

Futbalisti Atletica Madrid v zostave so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom zaznamenali tretiu remízu v tejto sezóne La Ligy.

V nedeľnom zápase 5. kola hrali na pôde RCD Mallorca s Hanckovým krajanom Martinom Valjentom nerozhodne 1:1. Slováci si proti sebe v Španielsku zahrali prvýkrát.

Atletico mohlo ísť do vedenia už v 14. minúte, ale pokutový kop nepremenil Julian Alvarez.

Madridčanov poslal do vedenia až 11 minút pred koncom riadneho hracieho času Conor Gallagher, krátko na to však zariadil Vedat Muriqi deľbu bodov.

Atletico dohrávalo v početnej nevýhode, červenú kartu videl len desať minút po príchode z lavičky útočník Alexander Sörloth.

La Liga - 5. kolo

Rayo Vallecano - Celta Vigo 1:1 (0:0)

Góly: 65. de Frutos - 49. Iglesias

RCD Mallorca - Atletico Madrid 1:1 (0:0)

Góly: 85. Muriqi - 79. Gallagher

ČK: 73. Sörloth (Atletico)

/M. Valjent odohral celý zápas - D. Hancko odohral celý zápas/

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 18:21
