ONLINE: RCD Mallorca - Atlético Madrid dnes, La Liga LIVE (Valjent, Hancko)

PALMA DE MALLORCA. Futbalisti tímov RCD Mallorca a Atlético Madrid dnes hrajú zápas 5. kola nového ročníka španielskej La Ligy 2025/2026.
V stretnutí nastúpia dvaja slovenskí futbalisti. V domácom tíme sa predstaví Martin Valjent a v drese Atlética Dávid Hancko.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: RCD Mallorca - Atlético Madrid dnes (La Liga 2025/2026, 5. kolo, Martin Valjent, Dávid Hancko, nedeľa, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
21.09.2025 o 16:15
5. kolo
Mallorca
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
Mallorca
Hodně těžký los mají v úvodu ročníku fotbalisté tohoto ostrovního celku. Na úvod ročníku se utkali na domácím hřišti s Barcelonou, proti které hráli více než padesát minut pouze v devíti. Bojovali, co to šlo, velké přesile ale podlehli 0:3. Po domácí remíze 1:1 se Celtou Vigo je čekal další španělský gigant. V rámci třetího kola zavítali na Santiago Bernabéu, kde svedli bitvu s bílým baletem. Realu byly odvolány tři branky, a tak si nakonec Mallorca odvezla milosrdný výsledek 1:2. V posledním kole zavítali Los Bermellones do Katalánska, kde sehráli duel s Espanyolem. Ten dokázal zvítězit 3:2 i přes to, že hrál od konce první půle v deseti.
Očekávané absence:
J. Llabres
Nejproduktivnější hráči:
Vedat Muriqi 3+0
Mateu Morey Bauza 1+0
Sergi Darder 0+1
Atlético Madrid
Los Colchoneros letos poměrně dlouho čekali na první ligovou výhru. V úvodních třech kolech měli celkem lehký los, vydolovali v nich ale pouze dva body po remízách 1:1 s Elche a Alavésem. Poprvé se svěřenci Diega Simeoneho radovali až minulý týden na domácím hřišti. Na něm přivítali Villarreal a zvítězili 2:0. Do prvního utkání v Lize mistrů tak vstupovali s výhrou v zádech, to jim ale nebylo moc platné. Na Anfield padli s Liverpoolem 2:3, když sice dotáhli dvoubrankové manko, nepohlídali si ale rohový kop pár minut před koncem.
Očekávané absence:
T. Almada, Á. Baena, J. M. Giménez, J. Cardoso
Nejproduktivnější hráči:
Julián Álvarez 1+1
Pablo Barrios 1+0
Giuliano Simeone 1+0
Krásné nedělní odpoledne přeji všem fanouškům fotbalu, dnes je na programu 5. kolo španělské LaLigy a já Vás vítám u zápasu Mallorca – Atlético Madrid. Úvodní výkop je na Estadi Mallorca Son Moix naplánován na 16:15.
