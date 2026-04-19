VIDEO: Kto iný, než kapitán. Van Dijk rozhodol o výhre Liverpoolu v mestskom derby

Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v nedeľnom zápase anglickej Premier League na trávniku svojho mestského rivala FC Everton 2:1.
„The Reds“ poslal v prvom polčase do vedenia Mohamed Salah a po zásahu Beta to dlho vyzeralo na deľbu bodov, no v 10. minúte nadstaveného času rozhodol o triumfe Liverpoolu kapitán Virgil van Dijk.
Everton mohol viesť od 27. minúty, zásah Ilimana Ndiayeho však neplatil pre ofsajd. Do vedenia šiel naopak Liverpool, keď Salah využil skvelú krížnu prihrávku Codyho Gakpa.
Pre 33-ročného Egypťana to bolo posledné „Merseyside derby“, na konci sezóny sa s Anfieldom rozlúči po deviatich rokoch.
Tri body pre zverencov trénera Arneho Slota napokon hlavičkou získal obranca van Dijk, Liverpool zostal v tabuľke na piatej priečke za Aston Villou.
Mužstvo z Birminghamu si upevnilo pozíciu na štvrtom mieste, keď zvíťazilo nad Sunderlandom 4:3.
Po dvoch zásahoch Ollieho Watkinsa a góle Morgana Rogersa viedlo 3:1 a hoci sa v závere presadili Trai Hume s Wilsonom Isidorom, plný bodový zisk zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu striedajúci Tammy Abraham.
V 9. minúte zaznamenal v drese Sunderlandu premiérový zásah v najvyššej anglickej súťaži 18-ročný ofenzívny stredopoliar Christopher Rigg.
V nedeľu bol v akcii aj slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorého Burnley bojuje o zotrvanie v Premier League.
V Nottinghame viedlo po góle Ziana Flemminga, v druhom polčase sa však hetrikom blysol domáci stredopoliar Morgan Gibbs-White a triumf Forest 4:1 spečatil v nadstavení Igor Jesus.
Burnley nezvíťazilo už v siedmom ligovom dueli za sebou a v tabuľke mu naďalej patrí predposledná 19. priečka.
Premier League - 33. kolo
Aston Villa - Sunderland AFC 4:3 (2:1)
Góly: 2. a 36. Watkins, 46. Rogers, 90.+3 Abraham - 9. Rigg, 86. Hume, 87. Isidor
FC Everton - FC Liverpool 1:2 (0:1)
Góly: 54. Beto - 29. Salah, 90.+10 van Dijk
Nottingham Forest - Burnley FC 4:1 (0:1)
Góly: 62., 69. a 77. Gibbs-White, 90.+8 Igor Jesus - 45.+2 Flemming
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/