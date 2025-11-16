Petržalka triumfovala v derby, rezerva Slovana prezimuje v pásme zostupu

Radosť hráčov Petržalky
Radosť hráčov Petržalky (Autor: Facebook/FC Petržalka)
Zápas rozhodla penalta.

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v nedeľňajšom dueli 17. kola MONACObet ligy v mestskom derby nad B-tímom Slovana Bratislava 1:0 a jesennú časť zakončia na šiestom mieste tabuľky.

Jediný gól dal v 40. minúte z penalty Nikolaos Deligiannis.

V ďalšom stretnutí si Slávia TU Košice poradila doma so Šamorínom 2:1.

Futbalisti Dukly Banská Bystrica sú po jesennej časti suverénnymi lídrami MONACObet ligy.

Ako jediný tím súťaže ešte nenašli v aktuálnom ročníku premožiteľa a po 17. kole majú na čele tabuľky priepastný 16-bodový náskok pred Zlatými Moravcami.

Na jeseň dosiahli 14 víťazstiev a tri remízy. V prípade, že si udržia aktuálnu pozíciu aj po jarnej časti, tak sa po roku vrátia späť do Niké ligy.

Súboj o účasť v baráži o najvyššiu súťaž je oveľa viac vyrovnanejší, na druhom mieste prezimujú s 29 bodmi hráči FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.

Za nimi nasledujú s dvojbodovou stratou Pohronie a Liptovský Mikuláš, o ďalší bod zaostáva piaty Zvolen. Jedenáste Malženice majú len osembodovú stratu na druhý ViOn.

V zostupových vodách sa nachádza trio Slovan Bratislava „B“, Stará Ľubovňa Redfox Football Club a MŠK Púchov.

Jesennú časť definitívne uzavrie dohrávka 17. kola medzi MŠK Púchov a OFK Dynamo Malženice (v piatok 21. novembra). Jarná časť druhej najvyššej súťaže odštartuje 28. februára 2026.

MONACObet liga - 17. kolo:

FC Petržalka - ŠK Slovan Bratislava B 1:0 (1:0)

Gól: 40. Deligiannis (z 11 m).

Rozhodovali: Malárik – Farkaš, Tománek, ŽK: Sliacky, Bajtoš - Habodasz, Minka, Marušin, Jelínek, 585 divákov.

Slávia TU Košice - FC ŠTK 1914 Šamorín 2:1 (2:1)

Góly: 14. Korijkov, 37. Hasaj - 9. Pavúk.

Rozhodovali: Gemzický – Čajka, Šága, ŽK: Urban, Sabolčík - Prekop, ČK: 22. Avetisian (Šamorín).

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
6
4
33:29
27
R
R
V
R
P
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
17
7
5
5
27:23
26
R
V
P
V
P
6
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
17
7
3
7
24:21
24
V
P
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
6
5
6
20:22
23
R
P
P
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
2
8
27:33
23
V
V
V
P
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
6
4
7
21:26
22
P
V
P
P
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
6
3
8
30:31
21
P
P
V
V
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
5
4
8
25:32
19
V
R
R
P
R
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
17
4
5
8
23:33
17
V
P
P
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
4
5
8
18:32
17
P
R
R
P
P
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
17
4
4
9
22:24
16
P
P
P
V
P
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
16
3
5
8
19:31
14
R
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

