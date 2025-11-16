Petržalka triumfovala v derby, rezerva Slovana prezimuje v pásme zostupu

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v nedeľňajšom dueli 17. kola MONACObet ligy v mestskom derby nad B-tímom Slovana Bratislava 1:0 a jesennú časť zakončia na šiestom mieste tabuľky.
Jediný gól dal v 40. minúte z penalty Nikolaos Deligiannis.
V ďalšom stretnutí si Slávia TU Košice poradila doma so Šamorínom 2:1.
Futbalisti Dukly Banská Bystrica sú po jesennej časti suverénnymi lídrami MONACObet ligy.
Ako jediný tím súťaže ešte nenašli v aktuálnom ročníku premožiteľa a po 17. kole majú na čele tabuľky priepastný 16-bodový náskok pred Zlatými Moravcami.
Na jeseň dosiahli 14 víťazstiev a tri remízy. V prípade, že si udržia aktuálnu pozíciu aj po jarnej časti, tak sa po roku vrátia späť do Niké ligy.
Súboj o účasť v baráži o najvyššiu súťaž je oveľa viac vyrovnanejší, na druhom mieste prezimujú s 29 bodmi hráči FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.
Za nimi nasledujú s dvojbodovou stratou Pohronie a Liptovský Mikuláš, o ďalší bod zaostáva piaty Zvolen. Jedenáste Malženice majú len osembodovú stratu na druhý ViOn.
V zostupových vodách sa nachádza trio Slovan Bratislava „B“, Stará Ľubovňa Redfox Football Club a MŠK Púchov.
Jesennú časť definitívne uzavrie dohrávka 17. kola medzi MŠK Púchov a OFK Dynamo Malženice (v piatok 21. novembra). Jarná časť druhej najvyššej súťaže odštartuje 28. februára 2026.
MONACObet liga - 17. kolo:
FC Petržalka - ŠK Slovan Bratislava B 1:0 (1:0)
Gól: 40. Deligiannis (z 11 m).
Rozhodovali: Malárik – Farkaš, Tománek, ŽK: Sliacky, Bajtoš - Habodasz, Minka, Marušin, Jelínek, 585 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Slávia TU Košice - FC ŠTK 1914 Šamorín 2:1 (2:1)
Góly: 14. Korijkov, 37. Hasaj - 9. Pavúk.
Rozhodovali: Gemzický – Čajka, Šága, ŽK: Urban, Sabolčík - Prekop, ČK: 22. Avetisian (Šamorín).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>