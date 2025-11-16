ONLINE: Slávia TU Košice - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo)

KOŠICE. Futbalisti Slávia TU Košice a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 17. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 17. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
16.11.2025 o 11:00
17. kolo
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 17. kola MONACObet ligy medzi mužstvami Slávia TU Košice a FC ŠTK 1914 Šamorín.
Košice aktuálne okupujú predposledné miesto so ziskom 14 bodov, pričom za posledných päť zápasov majú na konte iba jedno jediné víťazstvo proti Zvolenu (1:0). Okrem toho nestačili postupne na Lehotu pod Vtáčnikom, Inter Bratislavu, Žilinu B a Banskú Bystricu.
Šamorín sa nachádza o niečo vyššie, teda na 10. pozícii so ziskom 21 bodov. Ten naopak zvládol tri zápasy z posledných piatich – so Slovanom Bratislava B, Malženicami a Zvolenom. V poslednom kole však podľahol žilinskému "béčku".
Košice aktuálne okupujú predposledné miesto so ziskom 14 bodov, pričom za posledných päť zápasov majú na konte iba jedno jediné víťazstvo proti Zvolenu (1:0). Okrem toho nestačili postupne na Lehotu pod Vtáčnikom, Inter Bratislavu, Žilinu B a Banskú Bystricu.
Šamorín sa nachádza o niečo vyššie, teda na 10. pozícii so ziskom 21 bodov. Ten naopak zvládol tri zápasy z posledných piatich – so Slovanom Bratislava B, Malženicami a Zvolenom. V poslednom kole však podľahol žilinskému "béčku".
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
6
4
33:29
27
R
R
V
R
P
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
17
7
5
5
27:23
26
R
V
P
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
6
5
6
20:22
23
R
P
P
V
R
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
2
8
27:33
23
V
V
V
P
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
6
4
7
21:26
22
P
V
P
P
V
9
FC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
P
P
V
P
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
6
3
7
29:29
21
P
V
V
V
P
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
5
4
8
25:32
19
V
R
R
P
R
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
4
5
7
18:31
17
R
R
P
P
P
14
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
17
4
4
9
22:24
16
P
P
P
V
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
16
3
5
8
21:32
14
P
P
P
V
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
16
3
5
8
19:31
14
R
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body