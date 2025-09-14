Sparta utrpela bez Haraslína prvú prehru. V Hradci inkasovala rýchle góly

Momentka zo zápasu FC Hradec Králové - AC Sparta Praha
Momentka zo zápasu FC Hradec Králové - AC Sparta Praha (Autor: X/AC Sparta Praha)
TASR|14. sep 2025 o 20:14
V drese Hradca nastúpila trojica Slovákov.

PRAHA. Hráči FC Hradec Králové oslávili 120. výročie založenia klubu domácim triumfom 2:1 nad Spartou Praha.

Zverenci Briana Priskeho tak utrpeli v 8. kole prvú prehru v sezóne, patrí im naďalej so stratou bodu druhá priečka za mestským rivalom Sláviou.

Vlastným gólom otvoril v 5. minúte skóre stretnutia nigérijsky obranca hostí Emmanuel Uchenna a už o dve minúty neskôr zvýšil vedenie Hradca skúsený Vladimír Darida.

Po desiatich minútach zápasu padol tretí gól, keď Veljko Birmančevič znižoval na 1:2. Aj napriek tlaku po zmene strán sa Sparta už nedokázala presadiť.

Za domácich odohral celé stretnutie Slovák Juraj Chvátal, Sebastian Dancák hral do 87. minúty a Adam Griger nastúpil na záverečných dvadsať minút. Kapitán Sparty Lukáš Haraslín chýbal pre zranenie.

Hráči FK Jablonec zvíťazili v domácom dueli nad Pardubicami 3:2. Dvoma gólmi k tomu prispel gambijský útočník Lamin Jawo, domáci viedli aj jeho zásluhou už po prvom polčase rozdielom triedy.

V ich drese nastúpil stredopoliar Sebastian Nebyla, ktorý striedal v úplnom závere stretnutia, jeho krajan Samuel Lavrinčík prišiel na ihrisko v 62. minúte.

Početnejšie zastúpenie malo Slovensko v tíme Slovácka, ktoré prehralo na pôde Bohemians Praha 0:1. V jeho drese sa predstavila štvorica Filip Vaško, Martin Koscelník, Martin Šviderský a Patrik Blahút.

O trojbodovom zápise pre klub z Prahy rozhodol hneď v druhej minúte stredopoliar Vladimír Zeman. Bohemians sa v tabuľke posunul na 9. priečku.

Česká liga - 8. kolo:

FC Hradec Králové - AC Sparta Praha 2:1 (2:1)

Góly: 5. Uchenna (vlastný), 7. Darida - 10. Birmančevič

/J. Chvátal odohral celý zápas, S. Dancák hral do 87. min, A. Griger hral od 71. min, J. Uhrinčať celý zápas na lavičke - D. Hollý a J. Surovčík celý zápas na lavičke/

Bohemians Praha - 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)

Góly: 2. Zeman

/T. Frühwald celý zápas na lavičke - M. Šviderský, P. Blahút a F. Vaško odohrali celý zápas, M. Koscelník hral do 63. minúty/

FK Jablonec - FK Pardubice 3:2 (3:0)

Góly: 33. a 36. Jawo, 18. Chramosta - 60. Mahuta, 70. Patrák (z 11m)

/S. Nebyla hral do 90.+3., S. Lavrinčík nastúpil v 62. minúte (obaja Jablonec)/

Tabuľka Chance ligy

Česko

