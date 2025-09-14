Sauer prvýkrát nenastúpil v základe. Toulouse stratilo výhru v nadstavení

PARÍŽ. Futbalisti FC Toulouse prehrali v nedeľnom zápase francúzskej Ligue 1 na pôde Lille 1:2.
V stretnutí 4. kola vyhrávali po góle Franka Magriho z 51. minúty, v závere však hrali bez vylúčeného Alexisa Vossaha a skóre otočili Nabil Bentaleb s Ethanom Mbappem.
V základnej zostave hostí prvýkrát v sezóne nefiguroval kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Mario Sauer, ktorý nastúpil z lavičky až v 89. minúte.
Ligue 1 - 4. kolo:
OSC Lille - FC Toulouse 2:1 (0:0)
Góly: 90. Bentaleb (z 11 m), 90.+9 E. Mbappe - 51. Magri, ČK: 79. Vossah (Toulouse)
/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 89. min./