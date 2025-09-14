Sauer prvýkrát nenastúpil v základe. Toulouse stratilo výhru v nadstavení

Mário Sauer (vľavo) v drese FC Toulouse
Mário Sauer (vľavo) v drese FC Toulouse (Autor: Toulouse FC/X)
TASR|14. sep 2025 o 17:25
Slovák nastúpil až v 89. minúte.

PARÍŽ. Futbalisti FC Toulouse prehrali v nedeľnom zápase francúzskej Ligue 1 na pôde Lille 1:2.

V stretnutí 4. kola vyhrávali po góle Franka Magriho z 51. minúty, v závere však hrali bez vylúčeného Alexisa Vossaha a skóre otočili Nabil Bentaleb s Ethanom Mbappem.

V základnej zostave hostí prvýkrát v sezóne nefiguroval kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Mario Sauer, ktorý nastúpil z lavičky až v 89. minúte.

Ligue 1 - 4. kolo:

OSC Lille - FC Toulouse 2:1 (0:0)

Góly: 90. Bentaleb (z 11 m), 90.+9 E. Mbappe - 51. Magri, ČK: 79. Vossah (Toulouse)

/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 89. min./

