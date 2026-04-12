VIDEO: Haraslín hrdinom Sparty. Dostal loptu, oklamal brankár a rozhodol o triumfe

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín rozhodol gólom o nedeľnej výhre Sparty Praha na pôde Teplíc 1:0.
Kapitán Sparty sa v 41. minúte po individuálnej akcii dostal vo vnútri pokutového územia k zakončeniu a skóroval do dolného rohu bránky.
V 29. kole to bol jeho jedenásty ligový gól, prvý od konca februára. Jeho krajan a spoluhráč Jakub Surovčík si pripísal druhé čisté konto za sebou.
"Dostal som výbornú prienikovú prihrávku od Huga. Chcel som to druhým dotykom klasicky obstreliť, ale lopta mi začala poskakovať, tak som musel v akcii pokračovať a som rád, že to tam padlo.
Na takom teréne to chcelo pokoj, ktorý mi asi chýbal v predchádzajúcich zápasoch,“ povedal Haraslín, ktorý pred presným zakončením obišiel takmer celú teplickú obranu.
VIDEO: Víťazný gól Haraslína
"Na jar som naskočil do gólového vagóna, potom prišli strelecké 'suchoty', ale dal som gól v reprezentácii. Som rád, že som dnes pomohol k výhre, potrebujeme, aby všetci útočníci dávali góly," povedal bratislavský rodák.
Sparta si udržala 9-bodový náskok pred tretím Jabloncom, na vedúcu Slaviu má pred jej večerným duelom manko siedmich bodov.
Hráči Karvinej si pripísali prvú výhru v jarnej časti súťaže. Na domácom ihrisku zdolali oslabený Liberec 3:1. Hostia hrali od 61. minúty bez vylúčeného stredopoliara z Pobrežia Slonoviny Toumaniho Diakiteho.
Striedajúci Slováci v službách Liberca Patrik Dulay a Lukáš Letenay zasiahli do duelu v druhom polčase. Karviná je na 8. mieste, šesť bodov za šiestym Libercom.
Zaváhanie Liberca nevyužili hráči Sigmy Olomouc, ktorí prehrali na pôde deviatych Pardubíc 1:2. Slovenský obranca Olomouca Matúš Malý odohral celý duel.
Plnú minutáž si pripísal aj ďalší Slovák Matúš Králik, jeho Mladá Boleslav remizovala doma s Duklou Praha 1:1.
Česká liga - 29. kolo
FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 1:1 (0:1)
Góly: 78. Ševčík - 39. Kreiker
/M. Králik odohral celý zápas - R. Mikuš hral od 83. min/
FK Pardubice - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)
Góly: 45+8. Patrák, 71. Jelínek - 15. Beran
/S. Kopásek celý zápas na lavičke náhradníkov - M. Malý odohral celý zápas/
FK Teplice - Sparta Praha 0:1 (0:1)
Gól: 41. Haraslín
/M. Riznič odohral celý zápas, J. Jakubko a R. Ludha celý zápas na lavičke náhradníkov - J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral do 80. min a dal gól, S. Zajac celý zápas na lavičke náhradníkov/
MFK Karviná - Slovan Liberec 3:1 (1:1)
Góly: 7. Vinicius, 67. Traore, 77. Kačor - 4. Krollis, ČK: 61. Diakite (Liberec) po druhej ŽK
/P. Dulay hral od 64. minúty a L. Letenay od 76. min, I. Krajčírik celý zápas na lavičke náhradníkov (všetci Liberec)/