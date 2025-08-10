VIDEO: V českej lige skórovali dvaja Slováci, z ich súboja vyšiel víťazne hráč Karvinej

Slovenský futbalista Dávid Krčík.
Slovenský futbalista Dávid Krčík. (Autor: Archív hráča)
TASR|10. aug 2025 o 22:35
ShareTweet0

K 10-bodovým tímom sa pridala Sparta Praha.

PRAHA. Slovenský futbalista Dávid Krčík rozhodol v nedeľu o víťazstve MFK Karviná na pôde Baníka Ostrava 2:1 v 4. kole českej najvyššej súťaže.

Dvadsaťšesťročný obranca premenil v 66. minúte pokutový kop a zariadil pre svoj tím tretí plný bodový zisk v sezóne. Za domácich skóroval slovenský útočník Ladislav Almási, ktorý dával v 59. minúte na priebežných 1:1.

Ostravský klub, ktorý má aj povinnosti v pohárovej Európe, čaká na prvé ligové víťazstvo, v štyroch dueloch získal len bod za remízu s Duklou Praha. Karviná sa v neúplnej tabuľke vyšvihla na 3. miesto s deviatimi bodmi.

FK Jablonec je po štyroch kolách naďalej bez prehry. Klub zo severu Čiech zaznamenal druhé víťazstvo za sebou, keď v nedeľu zdolal vonku Bohemians Praha 1:0. Autorom jediného gólu bol Jan Chramosta.

V základnej zostave Jablonca nechýbal slovenský stredopoliar Sebastián Nebyla, ktorý hral do 88. minúty. Jablonec je v tabuľke s ôsmimi bodmi na 4. mieste, pražskému klubu patrí s troma bodmi 10. priečka.

Sparta Praha zdolala Sigmu Olomouc 1:0. „Rudí“ majú na konte 10 bodov, rovnako ako tretí nováčik zo Zlína. Prvá je s rovnakým počtom bodoval pražská Slavia, ktorá má lepšie skóre ako jej mestský rival.

Chance liga - 4. kolo:

Bohemians Praha 1905 - Jablonec 0:1 (0:1)

Gól: 28. Chramosta

/T. Frühwald bol na lavičke náhradníkov - S. Nebyla hral do 88. minúty, S. Lavrinčík bol medzi náhradníkmi/

Hradec Králové - Pardubice 1:1 (1:0)

Góly: 15. Petrášek - 58. Bammens

/S. Dancák hral do 70. minúty, J. Uhrinčať odohral celý duel, A. Griger hral od 85. minúty (všetci Hradec Králové)/

Baník Ostrava - Karviná 1:2 (0:0)

Góly: 59. Almási - 54. Labik, 66. Krčík (z 11 m)

/D. Holec odchytal celý zápas, L. Almási hral celý duel, T. Rigo hral do 71. minúty a videl žltú kartu, E. Prekop hral od 71. minúty, V. Budinský a M. Rusnák boli na lavičke náhradníkov - D. Krčík hral celý zápas a strelil gól/

Sparta Praha - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Gól: 56. Rrahmani

ČK: 37. Koutný, 90.+2 Král (obaja Olomouc)

/L. Haraslín hral od 46. minúty, D. Hollý a J. Surovčík boli na lavičke náhradníkov - M. Hruška chytal od 41. minúty, M. Malý bol na lavičke/

Tabuľka: Česká Chance liga

Česko

    Slovenský futbalista Dávid Krčík.
    Slovenský futbalista Dávid Krčík.
    VIDEO: V českej lige skórovali dvaja Slováci, z ich súboja vyšiel víťazne hráč Karvinej
    dnes 22:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»VIDEO: V českej lige skórovali dvaja Slováci, z ich súboja vyšiel víťazne hráč Karvinej