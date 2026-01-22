Trnava v príprave zdolala bulharskú Sofiu, zápas museli po polčase ukončiť

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v prípravnom zápase nad CSKA Sofia 1:0 po góle Paura. Zápas musel byť ukončený už po prvom polčase pre nepriaznivé podmienky.
V ďalších zápasoch AS Trenčín prehral na sústredení v tureckom Beleku s ukrajinským prvoligistom FC Kudrivka vysoko 0:4.
Michalovce v rovnakom stredisku nevyužili proti Jabloncu dvojgólový náskok a prehrali 3:5.
Prípravné zápasy - 22. január:
FC Kudrivka - AS Trenčín 4:0 (2:0)
FK Jablonec – MFK Zemplín Michalovce 5:3 (1:3)
Góly: Góly: 10. Sedláček, 48. Cedidla, 51. Polidar, 68. D. Hollý, 78. Lavrinčík – 20. Ahl, 32. Walczak, 38. Kalemi
Spartak Trnava - CSKA Sofia 1:0
Gól: Paur