ONLINE: FC Spartak Trnava - CSKA Sofia dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti FC Spartak Trnava a CSKA Sofia dnes hrajú prípravný zápas na jarnú časť sezóny 2025/2026.
Trnava má za sebou dva prípravné stretnutia, najprv zdolala Malženice vysoko 6:1 a následne prehrala s poľským tímom Korona Kielce 1:3.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: FC Spartak Trnava - CSKA Sofia (futbal, prípravný zápas, štvrtok, výsledky, naživo)
Prípravný zápas 2025/2026
22.01.2026 o 13:00
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
CSKA Sofia
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi mužstvami FC Spartak Trnava a CSKA Sofia, ktorý sa odohrá v Turecku.
Slovenský zástupca má za sebou dva zápasy v novom roku, keď sa v rámci zimnej prípravy stretol najskôr s Malženicami. Po víťazstve 6:1 však prišla porážka proti poľskej Korone Kielce. Naopak bulharský celok na svoje víťazstvo v rámci prípravy ešte len čaká, keď postupne podľahol Goztepe, Rapidu Bukurešť, LASKu a naposledy remízoval s Jagielloniou.
Slovenský zástupca má za sebou dva zápasy v novom roku, keď sa v rámci zimnej prípravy stretol najskôr s Malženicami. Po víťazstve 6:1 však prišla porážka proti poľskej Korone Kielce. Naopak bulharský celok na svoje víťazstvo v rámci prípravy ešte len čaká, keď postupne podľahol Goztepe, Rapidu Bukurešť, LASKu a naposledy remízoval s Jagielloniou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.