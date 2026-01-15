Milánske AC otočilo dôležitý zápas. Nad nepríjemným súperom dokázalo zvíťaziť

Christopher Nkunku a Adrien Rabiot oslavujú gól proti Comu.
Christopher Nkunku a Adrien Rabiot oslavujú gól proti Comu.
Po dvoch remízach tak bodovalo naplno.

Futbalisti Bologne vyhrali vo štvrtkovej dohrávke 16. kola Serie A na trávniku Verony 3:2. Víťazný gól na priebežných 3:1 padol v 44. minúte v podaní argentínskeho útočníka Santiaga Castra.

Jeho tím poskočil v tabuľke na ôsme miesto, Verona padla na poslednú priečku, o skóre za Pisu.

K prekvapeniu sa schyľovalo v Come, ktoré nakoniec prehralo s favorizovaným AC Miláno 1:3. Domácich poslal do vedenia v 10. minúte Marc Oliver Kempf, na ktorého gól dokázal odpovedať

Christopher Nkunku až v 45. minúte z penalty. Jeho tím však skóroval po prestávke dvakrát zásluhou Adriena Rabiota a ustrážil si druhé miesto pred Neapolom. Como je šieste a prehralo prvýkrát presne po mesiaci.

Serie A - 16. kolo - dohrávky:

Como Calcio - AC Miláno 1:3 (1:1)

Góly: 10. Kempf - 55. a 88. Rabiot, 45. Nkunku (z 11 m)

Hellas Verona - FC Bologna 2:3 (1:3)

Góly: 13. Orban, 72. Freuler (vlastný) - 21. Orsolini, 29. Odgaard, 44. Castro

Tabuľka Serie A

Serie A

