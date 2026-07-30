Vozinha narazil v Čile na problém s menom. Na drese nemôže mať prezývku

Na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku zastavoval najväčšie futbalové hviezdy, no po prestupe do Čile narazil na nečakanú prekážku – administratívu.
Príchod kapverdského brankára Vozinhu do tamojšieho Colo-Colo sa oneskoril pre problémy s dokumentmi.
Problém spočíva v mene na drese, pravidlá čilskej ligy totiž hráčom prikazujú používať priezvisko a zakazujú prezývky.
Vozinha, vlastným menom Josimar Jose Evora Dias, by tak nemohol nastupovať pod menom, ktoré ho preslávilo po celom svete.
Prezývka znamená v portugalčine „babička“ a niekdajší brankár AS Trenčín si ju zvolil na počesť ženy, ktorá ho vychovala.
Vozinha sa stal jednou z najväčších postáv nedávneho šampionátu. Na Instagrame má takmer 30 miliónov sledovateľov, čo je najviac spomedzi všetkých brankárov na svete.
Jeho popularitu pocítil aj čilský klub, ktorému po angažovaní 40-ročného veterána pribudlo na sociálnych sieťach takmer 70-tisíc fanúšikov.
„Celý svet teraz lepšie spozná Colo-Colo. Kamery budú namierené na Vozinhu a pre klub to bude dobré,“ povedal fanúšik Hector Hermosilla pre AP.
Colo-Colo požiadalo v súvislosti s Vozinhovým dresom o výnimku, o ktorej majú v piatok jednomyseľne rozhodnúť predstavitelia čilských klubov.
Za porušenie pravidla hrozí hráčovi administratívna žltá karta a klubu pokuta do 875 dolárov.
Colo-Colo ešte musí vyriešiť aj číslo Vozinhovho dresu, keďže tradičnú jednotku už nosí brankár Fernando de Paul.
Kapverdský hrdina z MS už využil nadobudnutú popularitu v marketingovej kampani najnovšieho filmu o komiksovom hrdinovi – Spider-Man: Nový deň.
Na sociálnej sieti zverejnil video, na ktorom má oblečený dres v Spider-Manových typických farbách a fanúšikov vyzýva, aby si šli film pozrieť do kín.