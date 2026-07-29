Súd potrestal brazílskeho futbalistu nezvyčajne. Stopku má do návratu súpera

Brazílsky futbalista Víctor Gabriel nesmie nastupovať v zápasoch dovtedy, kým sa jeho súper, ktorému zlomil nohu, nevráti k tréningu.
O treste pre obrancu klubu SC Internacional rozhodol v utorok brazílsky Najvyšší športový súd.
Útočník Gabriel Pec z klubu Cruzeiro Esporte Clube utrpel po tvrdom zákroku Víctora Gabriela v ligovom zápase z minulého týždňa zlomeninu ľavej holennej kosti.
Rozhodcovia podľa agentúry AP označili štandardný šesťzápasový trest za nedostatočný vzhľadom na závažnosť incidentu.
Hoci rozhodnutie nebolo jednomyseľné, využili ustanovenie, ktoré v prípade vážneho zranenia umožňuje, aby dĺžka suspendácie zodpovedala obdobiu rekonvalescencie zraneného hráča.
Súd zároveň obmedzil zákaz činnosti na maximálne šesť mesiacov. Trest sa môže skončiť skôr, ak lekári povolia Pecovi návrat k tréningu ešte pred uplynutím tejto lehoty.
Bývalý hráč LA Galaxy odohral za Cruzeiro svoj prvý zápas.